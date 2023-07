Angebliche Einigung: Verlässt Jaissle Salzburg gen Saudi-Arabien?

Das wäre ein heftiger Nackenschlag kurz vor Saisonbeginn: Salzburgs Trainer Matthias Jaissle (35) soll vor einem Engagement in Saudi-Arabien stehen.

Tagtäglich gibt es Berichte über neue Wechsel von Spielern wie Trainern nach Saudi-Arabien. Die neueste Meldung birgt allerdings ordentlich Zündstoff: Wenn RB Salzburg am kommenden Samstag (19.30 Uhr) beim SCR Altach in die Saison startet, soll Trainer Matthias Jaissle angeblich nicht mehr auf der Bank des amtierenden Meisters sitzen. Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Saudi-Arabien soll sich der auch in Europa begehrte deutsche Coach mit Al-Ahli bereits geeinigt haben.

Im Raum steht ein Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Ausgerechnet in Österreich im Trainingslager würde Jaissle sein neues Team übernehmen und auf die in Kürze startende neue Saison in Saudi-Arabien vorbereiten.

Es wäre der nächste heftige Nackenschlag für RB Salzburg, das in diesem Sommer unter anderem seine drei Top-Stürmer Benjamin Sesko (RB Leipzig), Junior Adamu (SC Freiburg) und Noah Okafor (AC Mailand) sowie Keeper Philipp Köhn (AS Monaco) und Mittelfeld-Antreiber Nicolas Seiwald (RB Leipzig) verlor. Auch der Abgang von Sportdirektor Christoph Freund zum FC Bayern schmerzt Österreichs Serienmeister fraglos.

Auch Firmino und Mendy gingen zu Al-Ahli

Abzuwarten bleibt, ob RB seinen Erfolgstrainer wirklich ziehen lässt. Dieser steht in Salzburg noch bis 2025 unter Vertrag - und hatte erst Ende Mai im kicker-Interview deutlich betont: "Ich beschäftige mich überhaupt nicht mit einem Abschied." Ob ein verlockendes Angebot aus Saudi-Arabien seine Meinung womöglich geändert hat? Bei Al-Ahli würde Jaissle unter anderem mit den beiden Sommerneuzugängen Roberto Firmino (31, der Stürmer kam aus Liverpool) und Edouard Mendy (31, der Torhüter kam von Chelsea) zusammenarbeiten.

In Salzburg ist Jaissle seit 1. Juli 2021 im Amt, gewann seither zweimal die nationale Meisterschaft und einmal den nationalen Pokalwettbewerb. In 92 Partien als RB-Coach holte er beeindruckende 2,28 Punkte im Schnitt.