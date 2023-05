Anfragen aus Italien, Dubai und Katar: Macht Boateng weiter?

Viele riefen nach dem Abstieg von Hertha BSC schon sein Karriere-Ende aus. Sicher ist das noch nicht. Kevin-Prince Boateng (36), dem nach kicker-Informationen mehrere Anfragen aus dem Ausland vorliegen, hat über seine Zukunft noch nicht entschieden.

Er kämpfte mit den Tränen, und die Tränen gewannen an diesem Tag. "Einfach nur bitter" nannte Kevin-Prince Boateng den Abstieg von Hertha BSC unmittelbar nach dessen Zustandekommen in der Nachspielzeit gegen den VfL Bochum (1:1) am vergangenen Samstag.

"Ich liebe den Verein und bin gebrochen. Ich kann es noch nicht realisieren, es ist alles nur traurig. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit jetzt, ein bisschen Urlaub. Ich muss ein bisschen nachdenken."

Das Nachdenken dauert an. Boateng, der ursprünglich geplant hatte, seine Profi-Karriere nach dieser Saison zu beenden, liebäugelt jetzt doch damit, noch ein Jahr dranzuhängen. Aus Italien, wo der Mittelfeldspieler über Jahre und bei mehreren Klubs (AC Mailand, Florenz, CFC Genua, Sassuolo, Monza) Spuren hinterlassen hat, soll es eine Anfrage geben. Aus dem arabischen Raum (Dubai, Katar, Saudi-Arabien) liegen Boateng gleich mehrere lukrative Offerten vor.

Eine Entscheidung will der frühere ghanaische Nationalspieler, der Hertha 2007 in Richtung Tottenham verlassen hatte und 2021 zurückgekehrt war, erst nach der Saison treffen, die für Hertha am Samstag in Wolfsburg endet; womöglich sogar erst, wenn die offene Lizenzfrage beantwortet ist.

Boatengs bevorzugte Variante, bei Hertha zu bleiben, hat bislang noch keine Konturen angenommen. Gespräche mit der neuen sportlichen Führung um Sportdirektor Benjamin Weber und Andreas "Zecke" Neuendorf, Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, laufen. Wie sie ausgehen und ob sie in eine Anschlussverwendung für die Zeit nach der Karriere münden, ist aber offen.

Mit Bobic gab es ein konkretes Szenario

Im Winter war Herthas Leader da schon einen Schritt weiter. Mit Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, auf dessen Betreiben er 2021 nach Berlin zurückgekehrt war, hatte sich Boateng bereits auf ein sehr konkretes Szenario für die Zeit nach der Profi-Laufbahn verständigt.

Boateng sollte an der Seite von Bobic und dessen rechter Hand Sebastian Zelichowski, damals Technischer Direktor bei Hertha, lernen und sich sukzessive in die seit Arne Friedrichs Abgang im März 2022 vakante Rolle als Sportdirektor einarbeiten.

Am 28. Januar entließ Hertha nach der 0:2-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Union Bobic und Zelichowski, tags darauf wurde Weber als neuer Sportdirektor präsentiert. Boatengs Plan hatte sich zerschlagen. Jetzt ist seine Zukunft völlig offen.

Sein Kumpel Ashkan Dejagah (Foolad FC/Iran), der wie Boateng bei Hertha groß wurde und 2021/22 bei Al-Shahania SC in Katar spielte, soll ihm bereits zu einem Wechsel in den arabischen Raum geraten haben.