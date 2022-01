Anfragen aus dem Ausland: Wechselt Retsos Ende Januar?

Ihre aktuellen Aussichten auf Einsatzzeit sind jeweils äußerst gering. Deswegen könnten Torhütertalent Lennart Grill und Innenverteidiger Panagiotis Retsos Bayer 04 noch in diesem Winter verlassen.

Sie spielen beide akut in den sportlichen Planungen ihres Klubs keine bedeutende Rolle. Dennoch sind die Voraussetzungen für einen Winterwechsel von Lennart Grill und Panagiotis Retsos durchaus unterschiedlich.

So muss sich Letzterer definitiv bis kurz vor die Schließung dieses Transferfensters gedulden, wenn er ein halbes Jahr vor Vertragsende Bayer 04 verlassen möchte. Anfragen aus dem Ausland liegen für den griechischen Innenverteidiger vor, der in Leverkusens Abwehrzentrum nur die Nummer 5 ist.

Aktuell ist Retsos unverzichtbar - aber wie lange noch?

Doch obwohl der 23-Jährige bei einem komplett zur Verfügung stehenden Kader meist nicht für das Spieltagsaufgebot berücksichtigt wurde, kann Bayer in diesen Tagen nicht auf Retsos verzichten, da sich mit Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) derzeit zwei Innenverteidiger beim erst am 6. Februar endenden Afrika-Cup befinden.

Deshalb ist Retsos im Moment als Innenverteidiger Nummer 3 hinter Abwehrchef Jonathan Tah und Piero Hincapie für Trainer Gerardo Seoane unverzichtbar, der aufgrund des personellen Engpasses im Abwehrzentrum bereits den als Innenverteidiger und Sechser einsetzbaren U-19-Defensivakteur Sadik Fofana (18) zu den Profis hochgezogen hat.

Retsos wird Ende Januar nur in dem Fall die Freigabe bekommen, wenn sich dann die Personalsituation im zentralen Abwehrbereich als entspannt darstellt. Ganz anders als Lennart Grill.

Grill: Kontakte nach Fürth haben sich zerschlagen

Der deutsche U-21-Nationalspieler trainiert seit Jahresbeginn wieder in Leverkusen, nachdem er in den vier Monaten zuvor in Norwegen als Stammkraft bei Brann Bergen wichtige Spielpraxis gesammelt hat. Diese wird er in Leverkusen demnächst nicht bekommen. Sind bei Bayer die Plätze im Tor an Stammkraft Lukas Hradecky und dessen Vertreter Andrey Lunev doch fest vergeben.

Zudem ist Niklas Lomb als Nummer 3 eingeplant - damit Grill weiter Einsatzzeit bei einem anderen Klub sammeln kann. In Deutschland wird dies im nächsten Halbjahr eher nicht möglich sein, nachdem sich Kontakte zur SpVgg Greuther Fürth zerschlagen haben.

Das Bundesliga-Schlusslicht entschied sich mit dem schwedischen Torhüter Andreas Linde (28), der auf einen Länderspieleinsatz für seine Heimat verweisen kann, für die erfahrenere Lösung. Und da der Markt in der 2. Liga auf dieser Position derzeit geschlossen zu sein scheint, dürfte Grill nun im Ausland in einer stärkeren Liga als der norwegischen sein Ziel sehen. In Deutschland könnten sich ihm Stand jetzt erst ab dem Sommer wieder Optionen bieten.