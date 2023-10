Anflug von Überheblichkeit: Leverkusens Warnschuss vor dem Derby

Bayer 04 hat sich bei Molde FK zu einem 2:1-Sieg gezittert. Nachdem Leverkusen schnelle 2:0 geführt hatte, verlor die Werkself nach dem Seitenwechsel komplett die Linie.

Aus Molde (Norwegen) berichtet Stephan von Nocks

Bis zu Pause hatte alles nach business as usual ausgesehen. Bayer 04 hatte nach einer Schlafmützigkeit im Aufbauspiel von Molde FK durch Jeremie Frimpong die schnelle Führung erzielt, die die Mannschaft kurz darauf mit ihrer zweiten Chance nach einem Konter durch Nathan Tellas erstes Tor für den Werksklub ausbaute. Alles lief nach Plan.

Von Molde kam bis dahin - nichts. Bayer kontrollierte mit minimalem Aufwand die Partie, ohne spielerisch zu glänzen, erlag dabei aber wie die Zuschauer einer Art optischen Täuschung. Konnte der Bundesligist sich doch den Ball nach Belieben zuspielen. Denn egal, ob Molde tief in der eigenen Hälfte seinen Defensivblock im 5-3-2 formierte oder zwischenzeitlich auch den Leverkusener Aufbau am Bayer-Strafraum zustellte, unterließen es die Gastgeber, den Ballführenden wirklich zu attackieren.

"Wir hatten noch nie so extrem das Gefühl, dass wir gar keinen Druck hatten"

"Wir hatten noch nie so extrem das Gefühl, dass wir gar keinen Druck hatten", beschrieb Jonathan Tah nach dem am Ende erzitterten 2:1-Sieg die Wahrnehmung, die beim Tabellenführer der Bundesliga nach der Pause zumindest in einem Anflug von Überheblichkeit münden sollte.

So war die zweite Hälfte die mit Abstand schwächste, die der Werksklub in dieser bislang so starken Saison abgeliefert hat. "Da haben wir uns selbst unnötig in Schwierigkeiten gebracht, indem wir zu einfache Ballverluste hatten. Der Fokus hat gefehlt, die Konzentration", monierte der Abwehrchef.

Und hatte es die Werkself bislang immer geschafft, in Phasen, in denen in der Offensive wenig gelang, dennoch die Kontrolle über das Spiel zu behalten und gut aufzubauen, so erlaubten sich Edmond Tapsoba, Piero Hincapie und Co. am Donnerstag diverse Leichtsinnigkeiten.

Molde wurde auf einmal aggressiv, Bayer verlor die Linie und fand sie nicht mehr wieder. "Vielleicht haben wir es dann zu sehr auf die leichte Schulter genommen, weil sie sehr tief standen und uns das Gefühl gegeben haben, wir sind die ganze Zeit dominant", erklärte Tah, "aber das haben sie mit ihren Umschaltsituationen ausgenutzt, als wir unsauber wurden."

Xabi Alonso: "Das ist nicht gut, darüber müssen wir nachdenken"

Schon im ersten Europa-League-Spiel hatte Bayer solche Ansätze zur Inkonsequenz gezeigt. Doch in Molde konnte die Mannschaft den Hebel nicht mehr umlegen. "Heute ist es am Ende des Spiels passiert, gegen Häcken war es zum Ende der ersten Hälfte. Da haben wir es zu Beginn der zweiten Hälfte geschafft, den Switch hinzukriegen", sagte Tah.

Wobei festzustellen ist, dass sich Bayer in Molde bereits kurz nach der Pause in den Lässig-Modus begab und nicht mehr fähig war, diesen zu verlassen. "Wir haben ein bisschen die Spannung verloren, waren etwas zu entspannt. Das ist nicht gut", kritisierte auch Trainer Xabi Alonso. Der Baske wollte seinem Team zwar weder Leichtsinn noch Überheblichkeit attestieren, merkte aber zum erfolgten Kontrollverlust an: "Gegen Häcken ist das auch 20 Minuten passiert. Darüber müssen wir nachdenken."

In der Tat. Ein stärkerer Gegner als die Norweger hätte Leverkusen für solche Nachlässigkeiten bestraft. Der Auftritt in Molde muss dem Team von Xabi Alonso als Warnschuss vor dem Derby am Sonntag gegen den 1. FC Köln dienen. Eine Einschätzung, die Tah teilt: "Absolut. Man darf es nicht überbewerten, aber wir müssen sehen, dass uns das nicht nochmal passiert. In anderen Spielen kann das schlechter für uns ausgehen."

Tah lobt Kovar

Dass dies in Norwegen nicht geschah, lag entscheidend an Ersatztorhüter Matej Kovar, der die Nummer 1 Lukas Hradecky im Rahmen der Rotation auf sieben Positionen gut vertrat. So parierte der Tscheche, der schon beim 4:0 gegen Häcken ran gedurft hatte, kurz vor Schluss einen Kopfball von Martin Ellingsen glänzend und verlieh seinen Vorderleuten insgesamt das Gefühl von Sicherheit. Erklärte doch Tah angesichts der Überlegenheit der Norweger nach der Pause: "Sorge hatte ich nicht, weil ich weiß, dass wir einen guten Torwart hinten drin hatten, aber wir müssen uns sensibilisieren, dass wir es in anderen Spielen nicht so weit kommen lassen."

Das Derby gegen den FC am Sonntag muss zeigen, ob der Leverkusener Ausflug ins Land der Fahrlässigkeiten nur ein einmaliger Ausrutscher war.