Anfeindungen aus den eigenen Reihen: Dabbur spielt nicht mehr für Israel

Schon länger hatte Munas Dabbur nach Anfeindungen aus den eigenen Reihen an einen Rücktritt aus der Nationalelf Israels gedacht. Nun hat er ihn vollzogen.

Am Mittwochabend ließ es Munas Dabbur (30) krachen. In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Oberligisten Arminia Ludwigshafen schoss Hoffenheims Stürmer beim 9:0-Sieg gleich vier Tore, den Rest erledigten Jacob Bruun Larsen (3) und dessen dänischer Landsmann Robert Skov (2).

Dabbur hatte aber am selben Tag zuvor schon für eine wesentlich bedeutendere Nachricht gesorgt. Via Instagram verkündete der Israeli seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft seines Landes. Nüchtern, kurz und ohne inhaltliche Begründung ließ Dabbur die Öffentlichkeit wissen: "Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie über meine Entscheidung informieren, dass meine Rolle in der israelischen Nationalmannschaft zu Ende ist. Ich möchte meiner Familie und allen danken, die mich jemals unterstützt haben."

Wegen arabischer Abstammung: "Ausgebuht" und "beleidigt"

Und Unterstützung hatte Dabbur jede Menge nötig in seiner gesamten Karriere, speziell aber im Nationalteam. Als einer der wenigen arabischstämmigen Spieler war der 30-Jährige schon seit frühester Jugend immer wieder mit Anfeindungen seitens jüdischer Landsleute konfrontiert. Erst recht nach einem kritischen Post im März 2021, als nach schweren Ausschreitungen zwischen Juden und Muslimen auf dem Tempelberg in Jerusalem mehrere Araber verletzt worden waren. "Das war unglaublich, mich haben Personen aus dem ganzen Land angegriffen", berichtete Dabbur, "ich wurde in Heimspielen der Nationalelf ausgebuht und in sozialen Netzwerken beleidigt."

Schon damals hatte einer der besten Stürmer seines Landes erwogen, nicht mehr für sein Land zu spielen. "Ich stand kurz davor, aber die gesamte Mannschaft, der Trainerstab und der Verbandspräsident haben mich komplett unterstützt. Das hat mich bestärkt, meinen Weg weiterzugehen."

Abschied nach acht Jahren und 40 Länderspielen

Im vergangenen März durfte Dabbur deshalb sogar ein Auswärtsspiel als Heimspiel genießen bei Israels Gastspiel in Deutschland (0:2), das in Hoffenheims Heimstatt in Sinsheim ausgetragen wurde. Drei Tage danach schoss Dabbur beim 2:2 gegen Rumänien seine letzten beiden Länderspieltore, Nummer 14 und 15. Dreimal noch stand er für Israel diesen Juni auf dem Platz, zuletzt beim 2:2 gegen Island, nun ist nach acht Jahren und 40 Einsätzen Schluss. Offensichtlich wollte sich der in Nazareth geborene Angreifer die Reisestrapazen nicht länger antun, um sich am Ende von den eigenen Leuten auspfeifen zu lassen.

Hoffenheim könnte profitieren

Für Hoffenheim könnte sich das allerdings auszahlen, weil Dabbur sich fortan ausschließlich auf den Klub konzentrieren kann. Immer wieder hatten ihn die Länderspielreisen, auf denen er sich auch mal mit Corona infiziert oder verletzt hatte, aus dem Rhythmus gebracht. Auch ein Grund dafür, warum der im Winter 2020 für zwölf Millionen Euro vom FC Sevilla geholte Dabbur bislang die hohen Erwartungen nur sporadisch erfüllen konnte. Womöglich legt er nun dank höherer Konstanz in dieser Spielzeit eine Schippe drauf.