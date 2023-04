Anfangs Lob für Hauptmann: "Da machen wir den Unterschied"

Dynamo Dresden hat in Osnabrück eine entsprechende Reaktion nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen gezeigt, Trainer Markus Anfang zeigte sich zufrieden. Vor allem mit Niklas Hauptmann.

Ahmet Arslan war nach dem 1:0-Sieg der SGD beim Verfolgerduell an der Bremer Brücke wieder der gefeierte Mann. Mit seinem 18. Saisontreffer sorgte der Mittelfeldantreiber der Dresdner dafür, dass der Absteiger den VfL in der Tabelle überholt hat und auf den Rang geklettert ist, der für die Aufstiegsspiele gegen den Zweitliga-16. reichen würde.

Trainer Markus Anfang lobte aber erst einmal generell die gesamte Mannschaft, die "wenig zugelassen", eine "richtig gute erste Halbzeit" abgeliefert und auch "verdient gewonnen" hat. In Durchgang zwei hatte nach dem Tor von Arslan zwar "die Ruhe am Ball" gefehlt, zudem missfielen dem Coach die "Konteraktionen" seines Teams, doch Anfang war "insgesamt sehr stolz" auf ein "richtig gutes Auswärtsspiel gegen eine richtig gute Mannschaft".

Und er lobte Niklas Hauptmann. Er wollte eigentlich keinen Spieler einzeln hervorheben, doch "durch die Aktion von Niklas Hauptmann machen wir da den Unterschied". Der Mittelfeldspieler hatte das Tor des Tages durch eine starke Aktion vorbereitet, als er sich im Zweikampf mit Paterson Chato an der Strafraumlinie energisch durchsetzte und dann einen gut getimten Rückpass in den Fuß von Arslan legte und so den Weg für Dynamo ebnete. Der 26-Jährige werde "Woche für Woche, Spiel für Spiel immer besser. Er kommt so nah an die Leistung, die er auch bringen kann", erklärte Anfang.

Der Trainer findet, "dass Haupe einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er hat sich heute durchgequält, er hatte auch ein bisschen Probleme. Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und mit seiner Aktion, die er dann hatte, auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Partie gewinnen konnten". Beim 1:2 gegen Bayreuth hatte Hauptmann aufgrund einer Gelbsperre gefehlt, mit dem Mittelfeldmann kehrten die Sachsen wieder in die Erfolgsspur zurück.

Anfang richtet den Blick nach vorne

"Wir haben uns heute durchgesetzt und genießen das natürlich", meinte Anfang, richtete den Blick aber gleich auf die kommende Partie (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Rot-Weiss Essen. "Wir nehmen das dankend mit", schloss er das Osnabrück-Spiel ab, "wissen aber, dass wir schon nächste Woche nichts mehr dafür bekommen."