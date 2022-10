Anfangs "Erkenntnis" aus dem Remis gegen Essen

Die erste halbe Stunde hat Dynamo-Trainer Markus Anfang überhaupt nicht gefallen. Dann aber fing sich sein Team gegen Rot-Weiss Essen und kam zum Remis, aus dem der Coach seine Lehren ziehen will.

"Erschreckend" fand Markus Anfang die Art und Weise, wie sich sein Team beim Gastspiel in Essen zu Beginn präsentierte. Das hatte zum einen mit dem Spiel der Dresdner an sich zu tun: "Wir haben alles dafür getan, um Essen aufzubauen, und haben auch das Tor mit vorbereitet. Wir waren überhaupt nicht im Spiel, haben viele Fehler gemacht."

Zum anderen habe sich Anfang auch deshalb über die Leistung seiner Mannschaft gewundert, weil sie zuvor beim 3:2-Sieg gegen Osnabrück "so ein gutes Spiel gemacht" habe. Immerhin spielte Anfang mit derselben Startelf wie beim Erfolg gegen den VfL und nahm damit erstmals in dieser Saison keine Änderungen am Personal vor. An der Anfälligkeit für Fehler im Aufbauspiel und dem Gegentor nach einem Patzer von Keeper Stefan Drljaca änderte das aber nichts.

Anfang: "Du spielst nicht gut und bist trotzdem in der Lage zu punkten"

In den Schlussminuten der ersten Hälfte sah Anfang dann eine Besserung seiner Mannschaft, nach dem Seitenwechsel und dem Platzverweis für Essens Wiegel (52.) "haben wir nur noch auf ein Tor gespielt", so der Trainer. Auf den Ausgleich durch Schäffler (89.) musste Dynamo zwar lange warten, doch Anfang zog eine positive Lehre heraus: "Der Punkt ist auf jeden Fall verdient. Vielleicht ist es auch eine Erkenntnis: Du spielst nicht gut und bist trotzdem in der Lage zu punkten."

Dass seine unveränderte Startelf zu Beginn Schwierigkeiten hatte, bezeichnete der Trainer als "Prozess, der Zeit braucht. Hier in Essen so zu spielen, dass du einen Punkt holst, ist auch gut."