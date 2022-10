Anfang zu Dresdens Formtief: "Wir müssen da durch"

Dynamo Dresden konnte durch die Niederlage gegen den Tabellennachbarn Waldhof Mannheim zum dritten Mal hintereinander nicht gewinnen und rutscht so in der Tabelle weiter ab. Trainer Markus Anfang zeigte sich entsprechend angefressen.

"Ich finde, dass das ein absolut verdienter Sieg war." So schätzte Waldhof-Coach Christian Neidhart den 2:1-Erfolg seines Teams nach Abpfiff ein. Ein Fazit, dem man nach der dominanten ersten Hälfte der Mannheimer zustimmen konnte, in den zweiten 45 Minuten kam von den Hausherren aber nichts mehr. Dynamo übernahm die Kontrolle, startete die Aufholjagd durch Schäfflers Kopfballtreffer aber erst in der 87. Minute - zu spät. "Wir können auch mit 3:0 in die Halbzeit gehen. Das wäre nicht vermessen gewesen. Wir haben uns in der 2. Halbzeit auf alles eingestellt und jetzt bin ich einfach froh, dass wir das Spiel gewonnen haben", erklärte Neidhart bei "MagentaSport".

Das nächste Eigentor

Für Mannheim bedeutet der Sieg das Klettern auf Rang sieben in der Tabelle - zuvor rangierten dort die Dresdner, die durch die Niederlage den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren haben. Trainer Markus Anfang war nach der Partie entsprechend angefressen: "So ist das nun mal. Wir dürfen nicht jammern. Wir müssen das annehmen und uns dagegen wehren. Mannheim hatte vor dem ersten Tor keine Chance gehabt." Auch den Treffer zum 2:0 kommentierte der 48-Jährige - mal wieder ein Eigentor. Claudio Kammerknecht hatte die Kugel mit dem Schienbein unfreiwillig ins eigene Netz bugsiert. "Dann kommt jetzt das 4. oder 5. Eigentor in dieser Saison dazu", so Anfang. "Es ist halt schwierig. Wir müssen da aber durch. Wir müssen daran arbeiten."

100-prozentige Überzeugung vom Trainer. Dynamo-Geschäftsführer Ralf Becker

Zumindest um seinen Job muss sich Anfang wohl zunächst keine Sorgen machen, Dynamo-Geschäftsführer Ralf Becker stärkte seinem Coach nach der Niederlage den Rücken. "Da gibt es für uns nichts zu diskutieren. Natürlich sind wir unzufrieden und haben uns das alles anders vorgestellt", so Becker. "Wir wussten, dass es eine schwierige Runde wird und es dauert. Wir werden hier aber keine grundsätzlichen Fragen stellen." Anfang genieße "100-prozentige Überzeugung".

Trotzdem: Nach drei sieglosen Partien in Folge will man in Dresden so schnell wie möglich wieder einen Dreier einfahren. Am kommenden Samstag (14.00, LIVE! bei kicker) wartet der SC Freiburg II, die Breisgauer sind derzeit gut in Form. Bei einem Sieg gegen Oldenburg am morgigen Sonntag (13.00, LIVE! bei kicker) würden die Breisgauer Rang drei erobern - und hätten im Gegensatz zu Dresden ihre letzten drei Pflichtspiele allesamt gewonnen.