Anfang: "Wir können Broll nicht bei jedem Tor die Schuld geben"

Dynamo Dresden ist aus den direkten Aufstiegsrängen gerutscht. Geht noch was im Endspurt? Am Samstag kommt Viktoria Köln an die Elbe. Gesprochen wird bei den Sachsen auch über die Torhüter.

Das Hinspiel weckt gute Erinnerungen - und die kann die SG Dynamo aktuell sehr gut gebrauchen. Der 5:1-Auswärtssieg bei der Kölner Viktoria sei "eines der besten Spiele" gewesen, die Dresden in dieser Saison bestritten habe. Sagte Markus Anfang am Mittwoch.

Der Trainer verwies auf einen "bei Standardsituationen gefährlichen Gegner", mit guten Individualisten und einem erfahrenen Trainer (Olaf Janßen, Anm. d. Red.) sei dieser ausgestattet. "Das wird eine schwierige Aufgabe." Doch Dynamo will den Umkehrschwung endlich schaffen nach den jüngsten Misserfolgen. "Wir wollen mit unseren Fans im Rücken Energie auf den Platz bringen und die drei Punkte holen", lautet Anfangs Plan.

Eine Komponente dabei: positive statt negative Gedanken. So habe Anfang mit seinem Trainerteam den Spielern nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Schlusslicht Freiburg II "Spielszenen gezeigt, die gut waren". Generell glaube er schon, "dass wir in der Lage sind, guten Fußball zu zeigen. Mit den Ergebnissen sind wir nicht zufrieden." Vier Ligaspiele ohne Sieg haben dazu geführt, dass Dynamo nur noch Dritter ist und sechs Punkte Rückstand auf den Zweiten aufweist.

"Wir können noch wahnsinnig viel erreichen"

"Es sind viele Dinge zuletzt in kurzer Zeit nicht gutgegangen", weiß Anfang und übernimmt dafür als Trainer "die volle Verantwortung". Aber noch stünden schließlich fünf Spieltage an. "Bei allem Negativen müssen wir auch wieder den Punkt finden, über das zu sprechen, was positiv laufen kann, was wir erreichen können. Und wir können noch wahnsinnig viel erreichen", lautet sein Credo.

Bei einem Sieg wird der Rückstand nach oben zwangsläufig kleiner werden, denn Primus Ulm und Verfolger Regensburg treffen am Sonntagabend direkt aufeinander.

Was seinem Team gut tun würde, unterstrich Anfang, wäre wieder einmal eine weiße Weste: "Wir wollen alles dafür tun, die Spiele zu null zu gestalten. Wir kriegen knapp acht Torschüsse pro Spiel, das sind mit die wenigsten in der Liga." In Freiburg reichte ein Volleyschuss aus der zweiten Reihe, um der SGD die Suppe zu versalzen.

Drljaca-Comeback rückt näher - Fragezeichen hinter Zimmerschied

Gesprochen wird auch über den Torhüter. Kevin Broll (kicker-Notenschnitt 3,08) vertritt seit Jahresbeginn die etatmäßige Nummer eins Stefan Drljaca (3,05) im Kasten, der nach einer schweren Oberschenkelverletzung operiert werden musste. Der Vertreter sah bei den Gegentoren nicht immer glücklich aus, doch Anfang hakt ein: "Wir können auch nicht 'Brolli' bei jedem Tor die Schuld geben."

Immerhin absolvierte Drljaca am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings mit. Bezüglich eines schnellen Comebacks ist der Trainer skeptisch. "Wir wissen nicht, wie sich das entwickeln wird. Er hat auch vier Monate nicht gespielt", so Anfang, der sich mit dem Torwarttrainer intensiv austauschen wird.

Hoffnung auf einen Einsatz gegen die Kölner hat er noch bei Tom Zimmerschied, dem Torschützen von Freiburg. Der Mittelfeldmann musste in der zweiten Hälfte ausgewechselt werden und konnte auch am Mittwoch wegen Sprunggelenksproblemen noch nicht trainieren. "Wir hoffen, dass es positiv wird", sagte Anfang. "Wir haben es untersuchen lassen, er hat eine kleine Verletzung, wir hoffen, dass es reicht."