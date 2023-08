Anfang: "Wir hätten heute vier oder fünf Tore machen können"

Wiedergutmachung gelungen: Dynamo Dresden hat am Dienstag nach dem 0:1 in Sandhausen einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim eingefahren. Die Chancenverwertung bleibt jedoch ein leidiges Thema.

Wer hätte an diesem Dienstagabend nach rund 20 Spielminuten in Dresden gedacht, dass nicht die bis dato so forsch aufspielenden Gäste aus Mannheim am Ende über einen Sieg jubeln sollten, sondern die merkwürdig passiven Dresdner? Und wer hätte erwartet, dass man sich aufseiten der gastgebenden Sachsen sogar noch über die Verwertung von Chancen ärgern würde - hatte das Anfang-Team bis zur 23. Minute doch gar keine klare Möglichkeit bekommen.

Dann aber waren die Hausherren auf einmal hellwach, eine Flanke von Claudio Kammerknecht fand Stefan Kutschke, der punktgenau zur zu diesem Zeitpunkt völlig überraschenden Führung einköpfte. Um mit einem Schlag plötzlich voll ins Spiel zu finden, "braucht es vielleicht mal so ein Ding, das dann reingeht", blickte Dennis Borkowski bei "MagentaSport" zurück. Der von Leipzig ausgeliehene Offensivmann war es dann auch, der das sehenswerte 2:0 nur sechs Zeigerumdrehungen später durch Niklas Hauptmann vorbereitete. Spätestens damit war der Dynamo-Zug nicht mehr zu bremsen. "Wir waren die ganze Zeit am Drücker", so Borkowski. Gut und gerne hätte es auch 3:0 zur Pause stehen können.

Anfang ist "stolz, hier Trainer zu sein"

Das sah auch Markus Anfang so. Sehr zum Ärger des Cheftrainers machte sein Team allerdings zu wenig aus der eigenen Dominanz und größtenteils bester Torchancen vor und nach der Pause. "Da muss man einfach bemängeln, dass wir das dritte und vierte Tor nicht nachgelegt haben", sagte der 49-Jährige, dessen Frust über die ausgelassene Vorentscheidung vor allem darin begründet lag, dass Mannheim durch einen zu diesem Zeitpunkt nicht minder überraschenden Treffer als das Dresdner 1:0 in der Schlussphase plötzlich wieder zurück war.

"Das hätten wir uns sparen können", sagte Anfang mit Blick auf die folgenden bangen Minuten, in denen Dynamo aber keine klare Möglichkeit mehr zuließ. Anfang musste nach dem Schlusspfiff trotzdem erstmal durchatmen, seiner Mannschaft gab er schon im Kreis noch auf dem Rasen ein paar deutliche Takte mit. Keine Zweifel ließ er allerdings daran, dass das richtige Team den Sieg davon getragen hatte: "Wir haben hochverdient gewonnen."

Honoriert wurde die Leistung auch von den Zuschauern, die nach der Schlappe am vergangenen Freitag bei Aufstiegskonkurrent Sandhausen entschädigt wurden. "Auch wenn wir den Aufstieg nicht geschafft haben, haben wir es geschafft, eine Einheit zu sein", lobte Anfang das Zusammenspiel zwischen Tribüne und Fußballfeld, womöglich einem entscheidenden Baustein in dieser Spielzeit. Eine kleine Liebesbekundung schob der Ex-Profi deshalb gleich nach: "Ich bin stolz, hier Trainer zu sein."