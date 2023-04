Anfang will "Emotionen besser kontrollieren" - Herrmann-Rückkehr nach fast 500 Tagen

SGD-Trainer Markus Anfang will sich nach seiner Sperre zwar besser im Griff haben, aber nicht verändern lassen. Das Spitzenspiel bei Freiburg II verpassen gleich neun Spieler. Es profitiert der langzeitverletzte Luca Herrmann.

Dresdens Luca Herrmann wird am Wochenende das erste Mal seit Ende 2021 wieder im Spieltagskader stehen. imago images/Dennis Hetzschold

Bei Dynamo Dresden jagt aktuell ein Topspiel das nächste. Nach dem 2:1-Erfolg über Waldhof Mannheim wartet mit dem SC Freiburg II der nächste Gegner aus der Spitzengruppe. Für die Dresdner ist der Weg ins Dreisamstadion mit rund 700 Kilometern Autostrecke das weiteste Auswärtsspiel der Saison. Um eine optimale Spielvorbereitung zu gewähren wird die Mannschaft daher mit dem Flugzeug an- und mit dem Bus abreisen.

Wieder aktiv mit dabei ist dann auch Markus Anfang. Der Trainer fehlte gegen Mannheim nach seiner vierten Gelben Karte. "Auf der Tribüne stehen war nicht so toll", sagte er auf der Pressekonferenz mit einem Schmunzeln. Die Zwangspause hat den Coach durchaus zum Nachdenken angeregt. "Grundsätzlich kann man sich immer hinterfragen. Dass man mit seinen Emotionen ein bisschen anders umgehen muss und dass man die besser kontrollieren muss, das ist sicherlich richtig. Das kann ich besser machen", gestand der 48-Jährige.

Anfang verändern? "Das wird kein Schiedsrichter der Welt hinbekommen"

Dennoch betonte Anfang: "Ich werde mein Trainerwesen oder meine Art, Trainer zu sein, nicht komplett ändern. Das wird auch kein Schiedsrichter der Welt hinbekommen." Schließlich sei er "ein Trainer, der dieses Spiel liebt und lebt", erklärte der Ex-Profi.

Neben Anfang sind auch die zuletzt gelbgesperrten Jakob Lewald und Niklas Hauptmann wieder im Aufgebot. Eine besonders emotionale Rückkehr wird es dazu für Luca Herrmann geben - und das ausgerechnet bei seinem Ex-Klub.

Es war der 18. Dezember 2021, als sich der damalige Neuzugang vom SC Freiburg II letztmals das Trikot der SGD überstreifte. Damals ersetzte er Robin Becker in Ingolstadt nach nur 26 Minuten, blieb beim 0:3 bis zum Schluss auf dem Platz. Im Anschluss fiel der mittlerweile 24-Jährige mit einem Knorpelschaden im Knie aus.

Herrmann hat den "unbändigen Willen, wieder Fußball zu spielen"

Am Samstag, 497 Tage nach seinem letzten Einsatz, wird Herrmann wieder im Kader stehen, wie Anfang bestätigte. "Bei Luca ist es halt so, er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Ich habe auch häufiger mit ihm gesprochen. Wir haben ihn dann irgendwann mal im Training reingeschmissen", gewährte der Coach einen Einblick. "Der Junge hat diesen unbändigen Willen, wieder Fußball zu spielen."

Selbstverständlich sei Herrmann "noch nicht auf Top-Level", doch "es ist schön, dass er den Weg jetzt eingeschlagen hat. Er ist noch lange nicht am Ziel. Aber er macht es im Training so gut, dass wir gesagt haben, wir nehmen ihn mit." Dass es schon jetzt soweit ist, begünstigt auch die Personalsituation bei der SGD. "Wir nehmen grundsätzlich jetzt einfach auch alles mit, was wir zur Verfügung haben", erklärte Anfang, der Probleme hat, überhaupt den 20-Mann-Kader zu füllen.

Denn die Liste der Ausfälle ist lang: Kyrylo Melichenko (Knie), Paul Lehmann (umgeknickt), Panagiotis Vlachodimos (Sprunggelenk), Michael Akoto (Infekt), Max Kulke (Muskelverletzung), Jong-min Seo (Schulter), Julius Kade (gebrochener kleiner Finger), Christian Conteh (Probleme am Sprunggelenk) und Stefan Kutschke (fünfte Gelbe) werden das Gastspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) im Breisgau allesamt verpassen.

Dennoch soll es auch bei der Freiburger Zweitvertretung einen Sieg geben. Der SCF II sei "eine Mannschaft die sehr viel Lust am Fußball ausstrahlt" und "befreit spielen" kann. Anfang war sich sicher: "Wenn wir sie spielen lassen, kann das für uns sehr eng werden."