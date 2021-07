Anfang und die Problematik bei Augustinsson: "Ihm hängt nichts nach"

Mit einiger Verspätung steht Ludwig Augustinsson vor dem Einstieg ins komplette Mannschaftstraining des SV Werder. Trainer Markus Anfang hat sich dazu geäußert, wie er nun mit dem wechselwilligen Profi plant.

Am Mittwoch stand Ludwig Augustinsson erstmals seit seiner Rückkehr von Europameisterschaft und anschließendem Urlaub wieder auf dem Trainingsplatz, übte dort aufgrund einer Impfreaktion jedoch nur anteilig mit der Mannschaft. Das zweite Saisonspiel des Zweitligisten am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Fortuna Düsseldorf wird also noch zu früh kommen für den schwedischen Nationalspieler.

Noch keine zufriedenstellenden Offerten

Doch wie lautet darüber hinaus der Bremer Plan mit Augustinsson? Ein Verbleib ist bekanntlich weiterhin höchst fraglich, nicht zuletzt wegen seiner während der EM offen ausformulierten Wechselabsichten. Eine für Werder zufriedenstellende Offerte ist jedoch noch nicht auf dem Schreibtisch von Sportchef Frank Baumann gelandet, und auch sonst gibt es "nichts Neues", wie Clemens Fritz am Donnerstag auf der Pressekonferenz berichtete. "Wenn Angebote reinkommen, werden wir uns damit beschäftigen", sagte der Leiter Profifußball, "aber bisher war dem noch nicht so."

Anstatt nach einem möglichen Transfer stellt sich beim Linksverteidiger also erst einmal die dringlichere Frage der sportlichen Eingliederung, zumal auf seiner Position in der Bremer Mannschaft nicht gerade ein personelles Überangebot herrscht. Coach Markus Anfang kündigte jedenfalls an, "genauso mit Ludde planen" zu wollen, "wie wir das mit allen anderen Spielern auch machen".

Anfang: "Das ist genau die Problematik"

Nur: Bislang hat sich keiner dieser anderen Werder-Spieler so deutlich ausgedrückt, dass er den Verein verlassen will wie Augustinsson, trotz einer noch einjährigen Rest-Vertragslaufzeit. Hat er also überhaupt noch Lust auf den Zweitligisten? Anfang sagt dazu: "Das ist genau die Problematik, die alle Spieler haben. Deshalb ist es auch schwierig, sich vor die Kamera zu stellen und zu sagen: Ich bleibe definitiv hier oder ich gehe definitiv weg."

Wenn sich ein Profi zu seiner persönlichen Zukunftsplanung äußere, diese aber nicht wie gewünscht (etwa in Form eines Wechsels) eintrete, "weil die Möglichkeit nicht da ist", so der Werder-Trainer, "kann man ihm das anlasten, dass er sich vorher positioniert hat" - doch auf der anderen Seite erwarte die Öffentlichkeit ja genau das. Daraus würden laut Anfang dann schnell Schlussfolgerungen entstehen, "dass er sich nicht mehr motivieren kann". Doch der 47-Jährige selbst sieht das nicht so: "Ihm hängt da nichts nach. Er ist Fußballer und wenn er auf den Platz geht, dann will er gewinnen."

Bis (oder falls) Augustinsson das Werder-Trikot jedoch wieder tragen wird, könnte es noch etwas dauern, denn "wir müssen ihn jetzt erst mal aufbauen", sagt Anfang: "Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, für ihn speziell noch mal eine komplette Vorbereitung zu absolvieren mit vielen Testspielen und kontinuierlichem Aufbau." Doch die Integration solle nun angeschoben werden und damit auch das Vorhaben, "ihm nahezubringen, wie wir Fußball spielen lassen wollen". Vielleicht gefällt es ihm dann ja auch wieder etwas besser in Bremen.

Tim Lüddecke

Das Bundesliga-Sonderheft des kicker - im Handel oder gleich hier bestellen!