Anfang und der selbstverständliche Torwart-Zweikampf: "Dann lachen die mich aus"

Die wohl größte Aufmerksamkeit während der Spieltags-Pressekonferenz des SV Werder Bremen gebührte am Donnerstag der Torwart-Frage: Michael Zetterer oder Jiri Pavlenka? Eine endgültige Antwort steht allerdings noch aus. Und Trainer Markus Anfang wollte das Thema ohnehin gar nicht so hoch hängen.

Jiri Pavlenka ist zurück. Der langjährige Stammkeeper, dessen letztes Werder-Pflichtspiel am 34. Spieltag der zurückliegenden Saison mehrere Monate zurückliegt, stand während der Länderspielpause erstmals seit langer Zeit wieder im Bremer Tor. Beim 2:0-Testspielsieg gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo kam der Tscheche 90 Minuten lang zum Einsatz. "Nach dem Spiel hatte er keinerlei Probleme", sagte Werder-Coach Markus Anfang, weshalb er davon ausgehe, dass er wieder vollumfänglich einsatzfähig ist.

Über den gesamten Sommer hatten Rückenprobleme Pavlenka zu schaffen gemacht, die bereits eine EM-Teilnahme mit der Auswahl Tschechiens unmöglich gemacht hatten. Auch in den bisherigen fünf Zweitliga-Spielen stand sein eigentlicher Vertreter Michael Zetterer im Tor. Hat der 26-Jährige damit also einen Vorsprung gegenüber seinem drei Jahre älteren Kontrahenten? "Zetti hat vielleicht den Vorteil, dass er mehr Spiele in unserer aktuellen Organisation gemacht hat, aber Pavlas hat gegen Almelo gezeigt, dass er das genauso kann", entgegnete Anfang und betonte: "Wir reden bei ihm über einen Nationaltorwart, der viel Erfahrung mitbringt."

Zweikampf unter Torhütern? "Das ist eigentlich fatal"

Ohnehin wollte Anfang der Torwart-Entscheidung nicht zu viel Bedeutung beimessen, zumal sie für ihn nicht endgültig sei. "Ich würde nie sagen, dass nun jemand bis zum Saisonende spielt. Was ist, wenn einer mal eine schlechte Phase hat - darf man dann nicht mehr wechseln?" Auf anderen Positionen sei das doch nicht anders. Einzig der Leistungsgedanke "sollte Woche für Woche zählen" - und "bei uns ist nichts in Stein gemeißelt", bekundete der Coach.

Auch die Bezeichnung "Zweikampf" passte dem 47-Jährigen in diesem Zusammenhang nicht so richtig: "Das ist eigentlich fatal: Bei Torhütern wird immer ein Zweikampf ausgerufen - bei Feldspielern gibt es den so nicht." Für Anfang sei es nur selbstverständlich, dass Pavlenka und Zetterer spielen wollen, wie er verdeutlichte: "Wenn ich da jetzt noch zu den beiden sage 'Jetzt kämpft mal darum!', dann lachen die mich beide doch aus."

"Wir haben auch noch einen guten dritten Torwart"

Eine Entscheidung, wer am Samstag (13.30 Uhr) beim FC Ingolstadt zumindest vorerst im Tor stehen wird, soll in jedem Fall erst am Freitag gefällt werden, nach dem letzten Mannschaftstraining. Anschließend werde sich Anfang mit Torwarttrainer Christian Vander zusammensetzen und beide Keeper über seine Wahl informieren. "Ich halte es für wichtig, dass derjenige einen Tag vorher Bescheid weiß", so Bremens Trainer, der generell findet: "Wir verfügen über zwei richtig gute Torhüter und haben da also ein Thema, bei dem wir nur die richtige Entscheidung treffen können."

Und übrigens, so schob Anfang zwischendrin noch in seine Ausführungen ein: "Mit Luca Plogmann haben wir auch noch einen guten dritten Torwart."