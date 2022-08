Anfang: "... und dann war's das eigentlich auch schon"

Gegen Viktoria Köln lag Dynamo Dresden bereits nach 14 Minuten mit 1:0 in Front und schien drauf und dran, den dritten Sieg in Folge zu feiern. Doch dann verlor Markus Anfangs Team den Faden.

Nach der am Ende knappen Auftaktniederlage bei den Münchner Löwen und dem Pokalaus gegen Bundesligist VfB Stuttgart hatte sich Dynamo Dresden berappelt und in der englischen Woche mit zwei Siegen gegen den Halleschen FC und den SC Verl die Trendwende eingeleitet. Weil am Wochenende gegen Viktoria Köln dann aber wieder eine Niederlage folgte, steht der Zweitliga-Absteiger mit sechs Punkten nach vier Spieltagen nur auf dem elften Platz - und hat bereits sechs Punkte Rückstand auf Ligaprimus 1860 München.

Dabei sah es zu Beginn der Partie gar nicht schlecht aus mit dem dritten Sieg in Folge. Nach knapp einer Viertelstunde veredelten die Dresdner gleich die erste Chance der Partie, als Borkowski mit einem Steckpass die gesamte Kölner Defensive aushebelte, Schäffler auf Arslan querlegte und der aus kurzer Distanz nur noch ins leere Tor einschieben musste. "Wir gehen 1:0 in Führung mit einem schön herausgespielten Tor - und dann war's das eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit", ärgerte sich Markus Anfang auf der Pressekonferenz nach der Partie darüber, dass seiner Mannschaft im Anschluss "irgendwie der Faden gerissen" war.

Dynamo kam nicht mehr in die Partie

"Wir waren viel zu weit weg vom Gegner, wir waren zu passiv, haben die Zweikämpfe nicht mehr angenommen", so der Trainer weiter. Und so folgte postwendend der Ausgleichstreffer für die Viktoria, die vor der Pause gleich nochmal nachlegte. Am Ende stand für die Dresdner eine Niederlage, die wegen "der 25 vielleicht 30 Minuten vor der Halbzeit, in denen wir nicht da waren" verdient war.

Für Dresdens neuen Trainer ist das alles jedoch kein Grund zur Sorge. Denn vor dem Sieg gegen Halle, dem ersten Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2022, habe Dresden eine "lange Phase gehabt, wo man nicht so viele erfolgreiche Spiele hinter sich gebracht hat - jetzt haben wir in der englische Woche zwei Spiele gewonnen, leider heute nun verloren", ordnete er die Lage auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen Köln ein.

Anfang: Viktoria-Mannschaft "reif" und "sehr gut besetzt"

Dabei sei dies nicht verwunderlich, stand seiner "sehr sehr jungen Mannschaft", die sich nach den Abgängen wichtiger Spieler in vielen Teilen neu aufstellen musste, doch eine Mannschaft entgegen, die "sehr reif ist und die auch sehr sehr gut besetzt ist" und zudem auf Spieler zurückgreifen könne, "die schon höher gespielt haben". Die könnten kritische Spielsituationen lösen und hätten das auch entsprechend gut gemacht.

Die Niederlage allein auf die fehlende Erfahrung sowie den besser eingespielten Gegner schieben möchte Anfang aber nicht. "Ich glaube schon, dass die Spieler das besser können", fordert der Trainer eine Entwicklung seiner Mannschaft. Die soll gegen Aufsteiger Elversberg (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) die deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, die trotz Chancen nicht mehr zum Ausgleich führte, bestätigen und den positiven Trend der Vorwoche fortsetzen.