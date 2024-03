Anfang sieht "keinen Grund, um an sich zu zweifeln"

Nach der knapp entgangenen Blamage im Landespokal gegen einen Fünftligisten wartet auf Dynamo Dresden am Wochenende eine wichtige Aufgabe in der 3. Liga. Trainer Markus Anfang warnt vor Verfolger Preußen Münster, doch vertraut seiner ersatzgeschwächten SGD vollends.

Dynamo Dresden ist auswärts derzeit alles andere als eine Macht. Die vergangenen drei Ligaspiele verlor die SGD in der Fremde allesamt, hinzu kam zuletzt der glückliche Sieg im Elfmeterschießen des Landespokal-Viertelfinals gegen Fünftligist VFC Plauen. Wenig verwunderlich will Trainer Markus Anfang nun "einen anderen Reiz setzen", wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Verfolger Preußen Münster verriet.

Anreise erfolgt ausnahmsweise früher

Genauer gesagt meint der Trainer des Tabellenzweiten damit die frühere Anreise zum Vierten, die unüblicherweise bereits am Donnerstag erfolgen wird. "Wir haben uns gesagt, dass wir mal etwas anders machen wollen", so Anfang, "außerdem haben wir die Gelegenheit, das Spiel nochmal gezielter vorzubereiten und Gespräche zu führen".

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) steht dann das für beide Teams wichtige Duell an. Dresden will die achte Auswärtsniederlage in dieser Saison vermeiden, das ist klar. Gelingen soll dies ausgerechnet in Münster, das im neuen Jahr in allen elf Drittligapartien ungeschlagen blieb und zuletzt gar sechsmal in Serie gewann. Anfang weiß: "Münster spielt einen aggressiven Fußball und jagt viel drauf."

Vor Münster kann nicht genug gewarnt werden

Zu sehen gewesen sei dies auch im Landespokal-Halbfinale der Münsteraner gegen Bielefeld (3:4 i.E.), der ersten Preußen-Pflichtspielniederlage in diesem Jahr. Anfang erwartet dennoch eine Mannschaft "die einen Lauf hat und über viel Selbstvertrauen verfügt".

Wie also soll der wichtige Sieg gegen den Verfolger, der im Falle eines Dreiers an Dresden vorbeiziehen würde, gelingen? Trotz einiger Ausfälle - Kapitän Stefan Kutschke, Paul Will (fünfte Gelbe Karte) und Kevin Ehlers (Rote Karte) fehlen nach dem 0:0 gegen Tabellenführer Ulm gesperrt und Tobias Kraulich (Oberschenkelprobleme) sowie Tom Berger (Wade) sind verletzt - sieht Anfang schlicht "keinen Grund, um an sich zu zweifeln".

Der 49-Jährige revidierte zudem die jüngste Kritik an seinem Team, die gar keine gewesen sei. Die Aussagen seien lediglich eine Feststellung gewesen, da es im Training oftmals ganz anders - eben besser - laufe.

Letztlich weiß Anfang: "Auch wir haben in dieser Saison schon viele gute Spiele gemacht. Ich glaube an jeden einzelnen Spieler und traue meiner Mannschaft zu, nicht nur zu bestehen, sondern die drei Punkte mitzunehmen." Große und offensive Worte, die der Dresdener Anhang sicher gerne hören wird.