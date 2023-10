Anfang sieht bei Ulm Parallelen zu Elversberg

Tabellenführer Dynamo Dresden gastiert am Sonntagmittag beim Aufsteiger und ärgsten Verfolger in Ulm - Trainer Markus Anfang vergleicht den SSV mit dem Überraschungsteam der vergangenen Saison. Sein Verteidiger Kyrylo Melichenko hat sich derweil erneut schwer verletzt.

Marcus Anfang (li.) und sein Co-Trainer Heiko Scholz erwarten in Ulm einen ähnlichen Aufsteiger wie Elversberg in der vergangenen Saison. IMAGO/Hentschel

Dynamo Dresdens Kyrylo Melichenko bleibt weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Wie Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spitzenspiels beim SSV Ulm 1846 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) berichtete, hat sich der Ukrainer am Donnerstag erneut "schwer am Knie verletzt".

Über eine genaue Diagnose konnte Anfang am Freitag keine Angaben machen. Der Außenverteidiger, der nach mehrmonatiger Verletzungspause zuletzt immerhin wieder im Kader stand, werde den Sachsen "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen". Melichenko habe sich beim Blocken des Balles das Knie verdreht. "Es hatte grundsätzlich nichts mit seiner alten Verletzung zu tun, er war topfit", versicherte Anfang.

Feiert Gold-Gewinner Park sein Comeback?

Nach längerer Abwesenheit ist Kyu-Hyun Park wieder im Kreise der Dresdner Mannschaft. Der Südkoreaner sei laut Anfang nach dem Titelgewinn bei den Asienspielen "mit Euphorie" zurückgekehrt. Der Dynamo-Coach will nach anstrengenden Wochen für den 22-Jährigen jedoch kein Risiko eingehen. "Er hat viele Spiele gemacht. Da müssen wir schauen, ob es sinnvoll ist, ihn mitzunehmen", erklärte Anfang und ließ eine Kadernominierung für Sonntag offen. Defenitv fehlen werden dagegen Lucas Ceto (Adduktorenprobleme), Paul Lehmann (Knieprobleme) sowie Tony Menzel (grippaler Infekt).

Ausfälle begleiten die Dresdner seit Saisonbeginn, dennoch hat sich die Mannschaft gefunden und grüßt vor dem 11. Spieltag mit 22 Zählern von der Tabellenspitze - im Ulmer Donaustadion bekommen es die Sachsen nun mit dem direkten Verfolger (2./20) zu tun. Anfang sieht in den formstarken Spatzen Parallelen zu einem Konkurrenten aus der vergangenen Saison, der ebenfalls aus der Regionalliga gekommen war: "Ulm ist vom Auftreten, von der Art und Weise Fußball zu spielen - vielleicht nicht von der Grundordnung - wie Elversberg damals. Ich glaube, dass sie nicht umsonst diese Anzahl an Punkten haben."

Anfang über Ulm: "Eine Mannschaft, die viel jagt"

Ein großes Lob, Anfang weiß um die Besonderheiten des Ulmer Spiels: "Das ist eine Mannschaft, die sehr aggressiv verteidigt, die viel jagt, viel nach vorne verteidigt." Für sein Team komme es daher darauf an, "eine gewisse Ruhe in Ballbesitz an den Tag zu legen".

In der Vorwoche spielte die SGD auf Giesings Höhen erstmals in dieser Saison unentschieden (0:0) - um mit einem Sieg die Tabellenführung zu festigen, forderte Anfang von seinen Dresdnern, die richtigen Lösungen zu finden: "Es gilt, Eins-gegen-eins-Situationen auf dem Flügel zu gewinnen, zielstrebig Richtung Tor zu ziehen."