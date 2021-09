Anfang plant den Nordderby-Schub: "Man kann sich sehr viel Kredit zurückholen"

Drei Spiele in Folge ohne Gegentor, zwei 3:0-Siege, aktuell Tabellenplatz drei: Der SV Werder Bremen ist gerade dabei, sich von den Negativ-Erlebnissen der jüngeren Vergangenheit zu lösen. Das Nordderby könnte diesen Prozess gar beschleunigen.

Markus Anfang legt Wert darauf, dass man ihn nicht als einen solchen Trainer einstuft, "der sich den ganzen Tag in der Kabine aufhält" und der sich im permanenten Austausch mit seinen Spielern befindet. Er lässt der Mannschaft da bewusst einen Freiraum. Ob das bevorstehende Nordderby am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Hamburger SV nun also bereits Dauerthema bei den Profis des SV Werder Bremen sei, könne er gar nicht verlässlich beantworten.

Das Selbstvertrauen ist gewachsen

Was er wiederum deutlich vernommen hat vor diesem zumindest im Umfeld spürbar besonderen Spiel, ist, dass "die Jungs den Weg, den wir eingeschlagen haben, unbedingt weitergehen wollen", so Anfang. Die jüngst erfolgreich bestrittenen Spiele gegen die beiden Aufsteiger Rostock und Ingolstadt mit sechs erzielten Toren hätten sich als wohltuende Erfolgserlebnisse bemerkbar gemacht.

"Das gibt natürlich Selbstvertrauen und lässt das eine oder andere negative Erlebnis vergessen", erklärt der Werder-Coach inzwischen, nachdem er noch nach Saisonstart offen davon gesprochen hatte, dass der Abstieg der Mannschaft zunächst noch spürbar in den Knochen steckte.

Auch dank einiger Veränderungen im Kader, Neuzugänge, die laut Anfang "unbekümmert sind", hat sich zuletzt jedoch ein zarter Positiv-Trend abgezeichnet. Und um diesen fortzusetzen, wäre aktuell wahrscheinlich kaum ein anderes Spiel besser geeignet als gegen den HSV. Auch mit Blick auf die jüngere sportliche Vergangenheit, und damit den Bundesliga-Abstieg.

Wenn wir ein gutes Spiel machen, kann das das Fundament sein. Markus Anfang

"Es ist eine große Chance", sagt Anfang, "gerade nach den vergangenen Monaten, in der es aufgrund der Geschehnisse viel negative Stimmung gab". Zwar habe der Coach registriert, dass sich diese Grundatmosphäre in den letzten Wochen wieder etwas gedreht habe; trotzdem handele es sich vor dem Nordderby um eine Konstellation, die "wir jetzt perfekt nutzen können. Wenn wir ein gutes Spiel machen, kann das das Fundament sein". Als Basis, auf der sich weiter aufbauen lässt. Anfang weiter: "Durch diese Brisanz kann man sich sehr viel Kredit zurückholen. Das ist das, was wir wollen."

Toprak wohl nicht dabei, Ducksch schon

Verzichten müssen wird der SV Werder dabei aller Voraussicht nach auf Kapitän Ömer Toprak, dem unter der Woche ein Infekt zu schaffen machte, dessen muskuläre Probleme nach seiner Auswechslung in Ingolstadt aber ohnehin noch überwiegen. Felix Agu wird wie Leonardo Bittencourt nicht zu Verfügung stehen. Bei Eren Dinkci bestehen letzte Hoffnungen auf einen Kaderplatz. Einem Einsatz von Marvin Ducksch dürfte nach seinen Krankheitssymptomen vom Mittwoch indes wohl nichts im Wege stehen.