Anfang: Neues Gefühl und neue Sorgen

Selbstverständlich ist bei Werder Bremen im laufenden Kalenderjahr rein gar nichts. Das wird an gleich mehreren Stellen deutlich: In die Erleichterung über den Befreiungsschlag beim 3:2 in Düsseldorf mischen sich schon wieder neue Sorgen. Konkret um Kevin Möhwald.

Wertet das 3:2 in Düsseldorf als "Brustlöser": Bremen-Coach Markus Anfang. imago images/Eibner