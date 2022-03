Anfang nach Impfpass-Fälschung über zweite Chance: "Ich kann das nicht erwarten"

Markus Anfang war von Juli bis 20. November 2021 Trainer des SV Werder Bremen, dann kam der Impfpassskandal ans Licht. Der Coach stellte sich nun erstmals öffentlich: "Ich habe gelogen."

Markus Anfang, der ehemalige Trainer des SVW, hatte gegen das vom Amtsgericht Bremen ausgesprochene Urteil wegen der Nutzung eines gefälschten Impfausweises keinen Einspruch eingelegt. Das Urteil wurde somit rechtskräftig. Diese Information wurde erst am Freitag publik - und damit muss der 47-Jährige für sein Vergehen 36.000 Euro Strafe zahlen.

Konkret hatte das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je 400 Euro erlassen - und auch gegen Co-Trainer Florian Junge war Strafbefehl erlassen worden.

Vielmehr aber erschütterte sein gefälschtes COVID-19-Impfzertifikat vor allem den deutschen Profifußball und kostete Anfang selbst Ansehen - ganz besonders auch, weil Anfang die Anschuldigungen am 18. November 2021 erst zurückgewiesen hatte. Das Sportgericht des DFB etwa sperrte den Fußballlehrer erst im Januar 2022 rückwirkend ab dem 20. November 2021 für ein komplettes Jahr von Trainertätigkeiten aus, wobei die Strafe ab dem 1. Juni 2022 zur Bewährung ausgesetzt wird.

"Ich bin meiner Vorbildfunktion in keiner Weise gerecht geworden"

Fraglich aber, ob sich in Zukunft überhaupt noch einmal ein Profiverein findet, der Anfang einen Job anbietet. Dessen ist sich der Coach selbst bewusst, wie er an diesem Samstag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seines Vergehens offen zugegeben hat.

"Ich möchte mich erst einmal bedanken, mich hier zu äußern - und auch direkt die Chance nutzen, dass ich mich für das, was ich gemacht habe, offiziell zu entschuldigen", so Anfang eingangs im "Aktuellen Sportstudio". "Ich bin meiner Vorbildfunktion in keiner Weise gerecht geworden. Ich habe viele Menschen, die viel Vertrauen in mich gesetzt und die mich unterstützt haben, enttäuscht und belogen. Ich hab meiner Familie großen Schaden zugefügt, was mir wahnsinnig weh tut. Und zu guter Letzt möchte ich mich beim SV Werder Bremen entschuldigen. Denn wenn ich schon damals keiner Vorbildfunktion gerecht geworden bin, dann sollte ich dem zumindest jetzt gerecht werden - im Sinne von: Wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man auch dazu stehen und Manns genug sein."

Während des damals laufenden Verfahrens hätte sich der 47-Jährige laut eigener Aussage auch schon gern früher geäußert, "doch da wird man auch angehalten, dass man sich nicht äußert. Sonst hätte ich mich schon früher geäußert."

"Ich kämpfe da gegen meine Ängste"

Sein Fehler dabei aus seiner Sicht: Er hatte damals Angst gehabt, seinen Job zu verlieren, wenn er sich eben nicht impfen lässt. "Genau das", so Anfang. "Es ist so, dass bei jedem positiven Test die Ungeimpften für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. Das muss man auch akzeptieren und verstehen. Wenn man in einer Führungsposition ist, kann ein Verein mehrere Quarantäne-Zeiten auf Dauer nicht mitmachen. Du kannst keinen Verein führen, wenn du daheim sitzt." Das sei seine Angst gewesen, er wollte bleiben.

Doch warum ließ sich Anfang damals nicht gegen die gefährliche Delta-Variante impfen? Seine Erklärung: "Jeder hat seine persönliche Geschichte, seine eigene Gesundheitshistorie. Bei mir ist es so: Ich habe selbst schon eine Herzmuskelentzündung hinter mir - und ich habe große Angst vor dieser Impfung." Das habe auch mit seinem Vater zu tun, der damals, als er Trainer beim 1. FC Köln gewesen war, auf der Tribüne "mit einem schweren Herzinfarkt" zusammengebrochen war (11. April 2019; Anm. d. Red.). "Ich hab das alles hautnah miterlebt - und das macht etwas mit einem. Und diese Angst ist mir schwer zu nehmen. Und die Sicherheit, dass mir das nicht passiert, die hab ich auch nicht so bekommen. Ich kämpfe da gegen meine Ängste."

Er habe diesbezüglich mit einigen Ärzten zwar gesprochen, doch die Angst lasse ihn nicht los. "Kein Arzt kann mir die Sicherheit geben, dass mir nichts passiert." Deswegen hat sich Anfang auch bis heute noch nicht impfen lassen.

Zweite Chance als Trainer? "Ich kann das nicht erwarten"

Für Markus Anfang "der erste Schritt": sich für das, was er gemacht hat, bei allen entschuldigen. imago images/Comsport

Gegen die Fälschung des Impfpasses und den Besuch des Kölner Karnevals damals, als ein Impfzertifikat zum Besuch vonnöten gewesen wäre, führte Anfang derweil keine Argumente ins Feld. Vielmehr sei er sich bewusst, dass er hiermit eine Straftat begangen hatte - und damit nun leben müsse: "Ich hab ein falsches Gesundheitszeugnis benutzt, ich war nicht geimpft, ich habe gelogen - weil es für mich in diesem Moment so war, dass ich nur mit einer Impfung weiter meinem Job nachgehen kann."

Und wegen alldem wolle er nun eben Reue zeigen: "Ich würde von mir aus sagen, dass ich kein krimineller Mensch bin. Doch in dem Fall habe ich eine Straftat begangen. Und muss mich deswegen bei vielen Menschen entschuldigen - bei Werder, bei Frank Baumann, mit dem ich auch noch schreibe, bei Klaus Filbry. Und ich kann verstehen, dass Leute auf mich sauer sind."

Könne er denn künftig nochmals als Trainer agieren? Anfang selbst will sich für den Moment erst einmal "darüber Gedanken machen, wie ich mich für das, was ich getan habe, entschuldige. Das ist der erste Schritt. Ich muss mit dem Fehler leben. Und was dann vielleicht mal kommt, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Doch natürlich wünscht man sich, dass ein Mensch eine zweite Chance bekommt. Doch ich kann das jetzt nicht erwarten."

