Anfang: "Nach der Hinrunde hätte keiner damit gerechnet"

Mit einer 1:4-Pleite beim SV Meppen hat Dynamo Dresden die Pole Position im Aufstiegsrennen verspielt. Markus Anfang weiß, dass am letzten Spieltag auch der Kopf entscheidet und hofft, dass sein Team für eine starke Rückrunde belohnt wird.

Der vergangene Montag war ein Tag, den man bei Dynamo Dresden wohl schnellstmöglich vergessen möchte. Bei der 1:4-Niederlage in Meppen verspielte die Mannschaft von Markus Anfang die gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen. Der Coach betonte gleich zu Beginn der Pressekonferenz: "Ich möchte über Meppen überhaupt nicht mehr reden, das hilft uns nicht."

Anfang betonte stattdessen die gute Entwicklung seiner Mannschaft in der Rückrunde, in der die SGD punktgleich mit Osnabrück die zweitbeste Mannschaft ist. "Klar gehören da auch Rückschläge zu und klar ist die Situation ärgerlich, dass wir jetzt so eine Ausgangslage haben, aber wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können", kündigte Anfang an, der auch mit der Hoffnung in die Partie geht, "dass wir vielleicht sogar belohnt werden, für den Aufwand, den wir auch in der kompletten Rückrunde betrieben haben."

Wenn die beiden sich nicht entscheiden können, nehmen wir das gerne an. Markus Anfang schmunzelnd mit Blick auf Wiesbaden und Osnabrück

Der 48-Jährige ist erfahren genug um zu wissen: "Egal wie groß oder wie klein sie ist, die Chance ist da. Ich glaube, dass schon jeder erlebt hat, dass, wenn es um alles geht, ein bisschen der Kopf dazukommt." Mit der Konkurrenz wollte er sich nicht befassen und blickte nur mit einem Schmunzeln nach Wiesbaden und Osnabrück: "Wenn die beiden sich nicht entscheiden können, nehmen wir das gerne an."

Die Dresdner empfangen den bereits abgestiegenen VfB Oldenburg. Dass man sich darauf nicht ausruhen sollte, weiß man in Dresden spätestens seit Montag. "Meppen war auch abgestiegen. Am Ende ist es egal. Wir müssen alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen."

Erst wenn die eigene Aufgabe gemeistert ist, dann könne man auf die anderen Plätze schauen. Zu verhindern sei es allerdings unabhängig davon, ob die Ergebnisse eingeblendet werden, nicht, dass die Mannschaft davon etwas mitbekommt. "Hören wirst du es. Das hat einfach mit dem fantastischen Publikum zu tun bei uns."

"Hätten gesagt: Das nehmen wir an"

Trotz des Rückschlags bewertete der Trainer die Lage positiv. "Ich glaube, nach der Hinrunde hat keiner damit gerechnet. Da hätte sich jeder gewünscht, so eine Situation zu haben, dass du am letzten Spieltag noch aufsteigen kannst. Hätte am Anfang der Saison einer gesagt, dass wir am letzten Spieltag mit einem Sieg vielleicht noch aufsteigen können, hätten wir alle gesagt: Das nehmen wir an", stellte Anfang klar.

Personell gab es am Donnerstagnachmittag gute Nachrichten für die Dresdner. Die Gelb-Rot-Sperre gegen Ky-Hyun Park wurde nach erfolgreichem Einspruch aufgehoben. Auch bei Paul Will gebe es zumindest die Chance, dass er nach seiner frühen Auswechslung im Montagsspiel wieder fit ist.

Michael Akoto (Gelbsperre), Max Kulke (Muskelverletzung im Oberschenkel), Kyrylo Melichenko (Knieprobleme), Jong-Min Seo (Schulterverletzung), Panagiotis Vlachodimos (Sprunggelenkverletzung), Patrick Weihrauch (muskuläre Probleme) und auch der angeschlagene Dennis Borkowski fehlen dagegen. Luca Herrmann ist mit erneuten Knieproblemen fraglich.