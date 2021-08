Anfang nach dem Debakel: "Heute haben wir einen Rekord gebrochen"

Beim 1:4 gegen den SC Paderborn gab Werder Bremen ein erschreckendes Bild ab. Sportchef Frank Baumann musste sich nicht nur die Bitten seines Trainers anhören.

Kurz vor dem Anpfiff hatte der SVW noch bekanntgegeben, dass Linksverteidiger Augustinsson Werder in Richtung Sevilla verlässt. Dass er mit seinem Kader "nicht glücklich" ist, war schon unter der Woche aus Trainer Markus Anfang herausgeplatzt. Wie dringend an der Weser jedoch etwas passieren muss, verdeutlichte die desolate erste Hälfte beim 1:4 gegen Paderborn.

"Es ist ja augenscheinlich gewesen, dass Paderborn nicht viel brauchte - lange Bälle über die Kette, Konteraktionen ...", sprach Anfang, der nicht einfach nur das Offensichtliche herunterbeten wollte, nach Schlusspfiff ins "Sky"-Mikrofon. Doch mit vielen vermeintlich offensichtlichen Dingen hatte seine Mannschaft - vor allem im ersten Abschnitt - so schockierend große Probleme gehabt.

"Wir haben nicht gut am Mann verteidigt, geschweige denn überhaupt verteidigt", räumte der Trainer ein. "Wir haben die Zweikämpfe verloren - und dadurch sind die Tore gefallen." Anfang, der es "nicht nur an der Defensive festmachen" wollte, ging in seiner Ausführung sogar noch weiter: "Heute haben wir einen Rekord gebrochen an individuellen Fehlern, nach vorne wie nach hinten."

Baumann "brutal enttäuscht"

Was geradezu hilflos anmutende Werderaner im ersten Durchgang angeboten hatten - daraus machte auch der 47-Jährige keinen Hehl - "hatte nichts mit erster oder zweiter Liga zu tun". Anfang, der nicht sagen wollte: "Wenn der erste Kopfball von Ömer Toprak drin ist, führen wir 1:0", will sich jetzt erst mal auf die "Kleinigkeiten" besinnen und etwa "mit Passformen oder am ersten Kontakt" arbeiten.

Das klingt danach, so ziemlich bei null anzufangen. "Es braucht Zeit, eine neue Mannschaft aufzubauen", erklärte Werders "brutal enttäuschter" Sportchef Frank Baumann, der gegen Ende der ersten Hälfte auch die "Baumann raus"-Rufe vernommen haben dürfte. Und falls er sie doch überhört hat, dann gilt das aus Fan-Sicht hoffentlich nicht für Anfangs Kaderbitten.