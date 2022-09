Anfang lobt großen Kader: "Wir können immer wieder nachlegen"

Am Samstag möchte Markus Anfang mit Dynamo Dresden nach dem Auswärtserfolg in Aue auch im Heimspiel gegen Dortmund II die Null halten. Den Kader dafür hat er.

Die Dresdner Saisonbilanz ist bisher ausgeglichen - drei Siege und drei Niederlagen. Interessant ist, dass immer wenn Dynamo die Null halten konnte, es drei Punkte gab. Daran möchte Trainer Markus Anfang nun am Samstag gegen Dortmunds U 23 (14 Uhr, LIVE! bei kicker) anknüpfen. "Es geht darum, dass wir unser Spiel durchdrücken und dass wir das, was wir an Verteidigen in Aue und schon in Halle gemacht haben, bis zum Schluss durchziehen", so Anfang in der Pressekonferenz vor der Begegnung.

In der Offensive sieht er gerade keine großen Probleme: "Mit dem Ball werden wir immer wieder Lösungen finden." Einzig die Effektivität vor dem Tor könnte noch etwas verbessert werden, merkte der Trainer an.

"Dann werden sie ihre Chance bekommen"

Zuletzt verstärkte sich die SGD noch mit den Mittelfeldspielern Niklas Hauptmann und Akaki Gogia. Darin, dass der Kader mit über 30 Spielern groß ist, sieht Anfang eher einen Vorteil: "Ich erhoffe mir in der Zukunft, dass zum einen ein Konkurrenzkampf das Ganze noch belebt und wir nach dem Prinzip Leistung aufstellen können und zum anderen, dass wir immer wieder nachlegen können." Dass das Nachlegen funktionieren kann, zeigte sich zuletzt in Aue, als Anfang den einzigen Torschützen des Tages, Christian Joe Conteh, einwechselte.

"Wir haben jetzt, glaube ich, 16 Neuzugänge. Das braucht einfach Zeit, bis die integriert sind", fügte der 48-Jährige aber noch hinzu. Anfang stellt darüber hinaus auch jungen Spielern, die auch noch in der U 19 spielen dürfen, Einsatzzeiten in Aussicht: "Wenn sie zeigen, dass sie in der Lage sind bei uns zu spielen, dann werden sie ihre Chance bekommen."

Am Samstag kann Anfang auf fast alle Spieler zurückgreifen, nur die Langzeitverletzten Robin Becker, Luca Herrmann, Jong-Min Seo und Panagiotis Vlachodimos fehlen weiterhin.