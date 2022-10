Anfang: "Ich weiß nicht, warum das Thema Aufstieg permanent diskutiert wird"

1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken, die erste Niederlage seit zwei Monaten, acht Punkte Rückstand auf Platz zwei: Dynamo Dresden ist aus dem Tritt geraten - und Trainer Markus Anfang zunehmend genervt von Fragen nach dem Aufstieg.

Verlor mit seiner Mannschaft am Samstag erstmals seit dem 20. August: Markus Anfang. Getty Images

Markus Anfang war bedient. Das war Dresdens Trainer deutlich anzumerken, als er am Samstagnachmittag nach 90 aufreibenden Minuten im Presseraum des Rudolf-Harbig-Stadions saß. Soeben hatte seine Mannschaft 1:2 gegen Saarbrücken verloren und damit die erste Niederlage seit dem 20. August hinnehmen müssen - nun gab sich Anfang wenig Mühe zu verbergen, dass er ein wenig verstimmt war.

Als Saarbrückens Interimstrainer Rüdiger Ziel seine Analyse vorgetragen hatte und Anfang das Wort ergriff, beglückwünschte er seinen Gegenüber zunächst zum Sieg, dann sagte er: "Ich habe das Spiel ein bisschen anders gesehen."

Seine Mannschaft sei "nicht nur eine Viertelstunde oder zehn Minuten gut drin" gewesen, sondern bis Mitte der ersten Hälfte. Nach gut einer halben Stunde ging Saarbrücken dann in Führung und hatte auch auf das 1:1 durch Ahmet Arslan eine Antwort parat.

Wir müssen uns auf die Inhalte konzentrieren und nicht übergeordnete Ziele in den Raum stellen. Markus Anfang

"Eigentlich waren es zwei Torschüsse von Saarbrücken, die das Spiel entschieden haben", klagte Anfang - zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass Dresden bei allen Bemühungen zu selten gefährlich geworden war. So stand am Ende ein Ergebnis, das Dynamo erst einmal im Mittelmaß ankommen ließ.

Jetzt steht ein Auswärtsspiel in Mannheim an

Als Anfang später gefragt wurde, was denn fehle, um im Rennen um die ersten Plätze mitzumischen, da machte Dresdens Coach durchaus deutlich, wie sehr es ihn mittlerweile nervt, wieder und wieder nach dem Aufstieg gefragt zu werden. "Ich weiß, dass das Wunschdenken da ist, dass man am liebsten direkt diese Saison wieder aufsteigt", meinte Anfang, betonte aber: "Ich weiß nicht, warum das Thema Aufstieg permanent diskutiert wird. Das ist ja ein Weg. Wir müssen uns da auf die Inhalte konzentrieren und nicht übergeordnete Ziele in den Raum stellen."

Schließlich sind diese Ziele erst einmal in die Ferne gerückt. Nach der Niederlage gegen Saarbrücken sind es nicht weniger als acht Punkte, die Dynamo von einem direkten Aufstiegsplatz trennen. Dresden hat nur eine der vergangenen fünf Partien gewonnen - und nun steht auch noch ein Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim an, das sechs von sieben Aufgaben vor eigenem Publikum gelöst hat.