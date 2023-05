Anfang: "Ich glaube, eine Freundschaft wird auch das überstehen"

Dynamo Dresden befindet sich weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen. Auch in Zwickau will Trainer Markus Anfang dreifach punkten - und würde dafür sogar eine Freundschaft aufs Spiel setzen.

Auch drei Spieltage vor Schluss ist im Aufstiegsrennen der 3. Liga höchste Konzentration und Einsatzbereitschaft gefragt. Mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Elversberg, der an diesem Wochenende den Gang in die 2. Liga klarmachen kann, rangieren die Dresdener derzeit auf dem 3. Platz. Würde die Konstellation an der Tabellenspitze so auch nach dem 38. Spieltag aussehen, dürfte sich die Spielgemeinschaft aufgrund des nicht-aufstiegsberechtigten SC Freiburg II sogar über den direkten Aufstieg freuen.

Fanfreundschaft zwischen Zwickau und Dresden

Um sich im Vierkampf um Platz zwei und drei (beziehungsweise vier) weiterhin in bester Ausgangslage zu befinden, muss das Team von Markus Anfang am kommenden Samstag in Zwickau abliefern (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Ein Sieg gegen den FSV hätte trotz der enormen Bedeutung für die SGD jedoch einen faden Beigeschmack, da eine Niederlage der Schwäne, die eine Fanfreundschaft mit den Dynamo-Anhängern führen, gleichzeitig den sicheren Abstieg Zwickaus bedeuten würde. Auch Dresdens Coach ist sich der besonderen Verbundenheit beider Vereine bewusst, ordnete die Thematik am Donnerstagnachmittag auf der Presskonferenz jedoch mit der nötigen Professionalität ein: "Ich glaube schon, dass jeder weiß, dass es am Ende ein Sport ist und dass es ein Wettkampf ist, den jeder gewinnen will. Ich glaube, eine Freundschaft wird auch das überstehen", so Anfang.

Anfang: "Wir haben die ganze Rückrunde Druckspiele, wenn man das so nimmt"

Von einem gewissen Druck, das Spiel in Zwickau unbedingt gewinnen zu müssen, wollte der gebürtige Kölner derweil nichts wissen, und verwies dahingehend auf die vergangenen Aufgaben: "Wir haben die ganze Rückrunde Druckspiele, wenn man das so nimmt." Es gilt nun, den Fokus auf das zu richten, "was wir beeinflussen können. Das nächste, was wir beeinflussen können, ist das schwere Auswärtsspiel in Zwickau."

Personalsorgen bei Dynamo - Kutschke mit Maske dabei

Dass Dynamo nach sieben Punkten aus den letzten drei Partien auch das Duell mit den Schwänen erfolgreich bestreitet, ist unter anderem angesichts der personellen Lage nicht in Stein gemeißelt. Neben den Langzeitverletzten konnten unter der Woche auch Patrick Weihrauch (muskuläre Probleme), Ahmet Arslan (Knieprobleme) sowie Niklas Hauptmann (Wadenprobleme) nicht voll trainieren. Aufschluss darüber, ob das Trio am Samstag im Kader stehen kann, werden die noch ausstehenden Einheiten bringen. Auch Jonas Oehmichen, der unter der Woche mit der U 19 des DFB auf Länderspielreise war, gilt nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Folge eines Schlags auf die Hüfte als fraglich.

Ein Spieler, auf den Markus Anfang auch in Zwickau setzen kann, ist Stefan Kutschke. Der Stürmer hatte sich im letzten Spiel gegen Wiesbaden (3:1) einen Nasenbeinbruch zugezogen, weshalb er das Training am Donnerstag mit einer speziell angefertigten Gesichtsmaske bestritt. Als "gewöhnungsbedürftig" bezeichnete Dresdens Coach den Anblick des 34-Jährigen. "Das ist schon ein Monsterding. Er hat mit der Maske trainiert, das sieht schon ein bisschen skurril aus. Manchmal kann man damit ja auch viel verdecken, aber ich glaube, das wollte er dann doch nicht", führte Anfang scherzhaft aus.

Unabhängig von der Ästhetik verkörpert Kutschke in jedem Fall die Tugenden, die Dynamo Dresden im Aufstiegsrennen zeigen muss. Mit Zwickau (19.) am Samstag, Meppen (17.) am vorletzten und Oldenburg (18.) am letzten Spieltag trifft die SGD im Endspurt ausschließlich auf Teams aus dem Tabellenkeller, die sich keine Punktverluste erlauben dürfen.