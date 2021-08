Anfang hofft auf schnelle Werder-Transfers: "Wir brauchen Spieler"

Vor dem dritten Spieltag in der 2. Liga beschäftigt Werder-Coach Markus Anfang (47) nicht nur der kommende Gegner aus Paderborn.

Anfang ist unzufrieden. Vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat sich der neue Bremer Trainer unter anderem über fehlende Neuzugänge und einen unfertigen Kader geäußert. "Wir brauchen Spieler", stellte Anfang klar: "Das ist nun mal so. Ich bin nicht glücklich damit. Wir haben alle gehofft, dass es schneller geht. Absehen konnte das keiner." Der nächste Abgang nimmt bereits Formen an, Ludwig Augustinsson steht vor einem Wechsel nach Sevilla und fehlte am Freitag im Training.

Speziell im Angriff wird Werders Coach auch im zweiten Heimspiel der Saison kaum Alternativen haben. Anfang betonte aber auch, dass er damit im Einklang mit Sportchef Frank Baumann und Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, sei. "Sie sehen es ja auch so. Wir sind nicht glücklich damit, wie der Kader aussieht", sagte der 47-Jährige, der mit dem Duo im regen Austausch steht.

Nur "minimaler Betrag" reinvestierbar

Ex-Nationalspieler Fritz wehrte sich derweil erneut gegen die Unruhe im Bremer Umfeld aufgrund fehlender Verstärkungen. "Fakt ist, wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele noch nicht erreicht", so der 40-Jährige, der damit deutliche Transferüberschüsse meinte. "Wir mussten erst verkaufen und dann kaufen. Aber wir wussten nicht, wann der Markt anspringt. Wir haben zwar viel vorbereitet, aber Abschlüsse sind dann was anderes."

Mit Johannes Eggestein, Yuya Osako und Josh Sargent verließen in den vergangenen Tagen drei Sturm-Hoffnungen die Weser. Doch auch aus den bislang erzielten Ablösesummen könne der Verein nur einen "minimalen Betrag" reinvestieren, merkte Fritz an. "Wir wissen, dass wir unterbesetzt sind, vor allem im Sturm. Wir wollen auch schnellstmöglich jemanden verpflichten, aber das muss sportlich und wirtschaftlich passen."