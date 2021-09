Anfang: "Es liegt an uns, für eine positive Atmosphäre zu sorgen"

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Werder Bremen den Kontakt zur Spitze verloren. Mit dem 1. FC Heidenheim erwartet Trainer Markus Anfang am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) einen selbstbewussten Gegner.

Heidenheim steht in der Tabelle dort, wo sicherlich auch der SVW gerne stehen würde: Auf dem dritten Platz, auf den das Team von der Ostalb mit einem Zwischenspurt mit drei Siegen in Folge geklettert ist. Fast schon ein traditionsgemäß spielt der FCH eine gute Rolle, was Anfang Respekt abnötigt: "Sie haben eine gewisse Stabilität, sodass sie über Jahre hinweg oben mit dabei sind. Natürlich wollen sie das Spiel gewinnen, werden sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und wissen um ihre Stärken. So werden sie auch auftreten", sagte der Werder-Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Weserstadion noch keine Festung

Gewinnen aber will Bremen, das mit elf Zählern vier Punkte hinter den schwäbischen Gästen liegt, im heimischen Weserstadion auch, dort ist die Ausbeute bisher mager (1/1/2). Ebenso gilt es, nach zuletzt zwei Pleiten und 0:5 Toren an Stellschrauben zu drehen, personelle Alternativen aber bleiben rar. Anfang: "Ömer Toprak, Christian Groß und Nick Woltemade werden weiterhin nicht dabei sein. Bei Leonard Bittencourt bleibt die Wahrscheinlichkeit gering." Etwas Hoffnung bestehe bei Felix Agu. "Wenn heute im Training alles gut läuft, könnte er eine Option für den Kader sein", meinte der 47-Jährige, der unter der Woche schon einer Systemumstellung hin zu zwei Stürmern von Beginn an eine Absage erteilt hatte.

Anfang und auch Fritz nehmen die Spieler in die Pflicht

Absolut positiv bewertet Anfang die Entwicklung bei der Zuschauer-Kapazität, erstmals seit Februar 2020 ist durch die Umstellung auf das 2G-Konzept wieder eine Auslastung bis zu 42.100 Zuschauern möglich. "Es ist schön, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Wir sind über jeden Fan dankbar und jetzt wird es morgen an uns liegen, die Fans mitzunehmen und dementsprechend für eine positive Atmosphäre zu sorgen."

Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz, der der Pressekonferenz beiwohnte, ergänzte: "Es ist einfach eine besondere Atmosphäre, wenn die Ultras wieder im Stadion sind. Auch als Spieler kann das einen Kick geben." Er stieß ins gleiche Horn wie sein Coach und nahm die Profis besonders in die Pflicht: "Wir haben die Verantwortung, den Funken vom Platz auf die Tribüne überspringen zu lassen."