Anel Mahmutefendic verlässt VfL Gummersbach

Der VfL Gummersbach wird zur kommenden Saison 2024/25 einen Wechsel auf der Co- Trainer-Position vornehmen. Anel Mahmutefendic verlässt den VfL zum Saisonende auf eigenen Wunsch und übernimmt einen Zweitligisten.

"Wir wünschen Anel für seine neue Aufgabe in Coburg alles Gute", erklärter Christoph Schindler zur Vertragsauflösung.

Der Geschäftsführer des VfL Gummersbach fügte an: "Anels Weg zeigt einmal mehr, dass es bei uns nicht nur um die Ausbildung junger Spieler und Talenten zu Bundesligaspielern geht, sondern wir auch großen Wert auf die Ausbildung der Trainer legen. Mit Anel haben wir jetzt den zweiten Trainer, der innerhalb kürzester Zeit den Weg über den Anschlussbereich und die Bundesliga hin zum Bundesligatrainer geschafft hat."

Der Niederländer war 2020 gemeinsam mit Gudjon Valur Sigurdsson nach Gummersbach gekommen und hat neben dem Co-Trainer-Posten auch die Aufgabe des Leisters Anschlussbereich in der Handballakademie des VfL Gummersbach inne. Als Cheftrainer der Zweitligamannschaft geht Mahmutefendic nun einen weiteren Karriereschritt.

"Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier in Gummersbach und blicke auf alle bisherigen Entwicklungen und Erfolge sehr stolz zurück", so Anel Mahmutefendic: "In Gummersbach habe ich sehr viele neue Freundschaften geschlossen und hatte immer viel Spaß in der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle, den Trainern und Spielern, von denen ich sehr viel gelernt habe, was ich auch mit in die Zukunft nehmen werde."

Der 46-Jährige fügt an: "Jetzt ist es für mich aber an der Zeit, an meinen eigenen nächsten Schritt in meiner Karriere zu denken. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, aber auch auf die verbleibenden Monate der Saison, in denen wir noch einiges vorhaben und ich wie gewohnt meinen Teil dazu beitragen möchte."