Andy Schmid verspricht "neue Elemente" für Schweizer Nationalteam

Schon beim ersten Spiel an der Seitenlinie der Schweizer Nationalmannschaft geht es für Andy Schmid gleich gegen den Weltmeister und dessen Trainer Nikolaj Jacobsen, Schmids langjähriger Trainer bei den Rhein-Neckar Löwen. Der Luzerner freut sich auf seine Feuertaufe.

Das Testländerspiel ist am Samstag um 16 Uhr live im dänischen Fernsehen TV2 zu sehen, eine direkte Übertragung in die Schweiz gibt es nicht. Andy Schmid ist mit ingesamt 16 Akteuren nach Aarhus gereist. Verzichten muss er nebst den Langzeit-Verletzten Lukas Laube und Jonas Schelker auch kurzfristig auf Mehdi Ben Romdhane, der sich im Training eine Kapselverletzung an der Hand zugezogen hat. Youngster Gino Steenaerts spielt mit der U20 ein Länderspiel gegen Deutschlands Junioren.

Andy, wie lautet dein Fazit nach den ersten fünf Trainingstagen?

Andy Schmid: Intensiv! Sowohl für mich als auch für die Spieler. Dies, weil wir einige Sachen neu einstudiert haben. Während den Trainings haben wir immer Vollgas gegeben, in den Videoanalysen waren wir voll fokussiert, neben dem Platz herrscht eine lockere Stimmung. Das gefällt mir. Jetzt wollen wir die Woche mit einem guten Auftritt gegen Dänemark abschliessen.

Was wird sich unter Nationaltrainer Schmid im Spiel ändern?

Der größte Unterschied ist, dass ich nicht mehr auf dem Feld stehen werde. Ich hatte einen einnehmenden Spielstil. Das war manchmal gut, manchmal weniger gut - ist ab sofort auf alle Fälle aber anders. Neu erfinden werde ich den Handball nicht. Aber ich will klare Abläufe implementieren. Wie decken wir? Wie laufen wir in Gegenstöße? Wie gehen wir in eine zweite Welle? Im Angriff möchte ich neue Elemente einbringen, auch wenn die noch nicht alle sitzen. Ich möchte das gesamte Potential dieser Mannschaft ausschöpfen und irgendwann soll meine Handschrift ersichtlich sein.

Heute wartet nicht nur der Weltmeister sondern auch dein guter Freund und Förderer Nikolaj Jacobsen. Tauscht ihr am Freitagabend noch Taktik-Details aus?

(lacht) Die Dänen haben eine solch hohe Qualität in ihren Reihen, selbst wenn er mir Details verraten würde, würde uns das nicht viel bringen. Wir sind aber die ganze Woche über in Kontakt und ich kriege auch den einen oder anderen Tipp. Es ist sehr speziell, ja fast ein wenig surreal, am Samstag mein erstes Spiel zu coachen und dann auch noch gegen Nikolaj.

Die Partie wird für mich persönlich in die Geschichte eingehen - egal wie lange meine Trainerlaufbahn sein wird. Im Fokus steht aber die Schweizer Nationalmannschaft und die Partie selber. Wir werden auf uns schauen und möglichst gut abliefern wollen.