Andy Schmid verliert bei Trainer-Premiere gegen Weltmeister

Vorzeitig hat Andy Schmid nach seinem Karriereende das Amt das Handball-Nationaltrainers der Schweiz übernommen. Im ersten Spiel ging es gleich gegen Weltmeister Dänemark - und das ohne Regisseur Andy Schmid auf dem Parkett. Auf beiden Seiten fehlten bei diesem Test einige Akteure, die erste Hälfte dominierten die Dänen, den zweiten gewannen die Schweizer. Am Ende stand ein 25:30 (9:17) auf der Anzeigetafel. Schmid war teilweise zufrieden.

Die Schweiz erwischte einen guten Start in das Testspiel gegen Dänemark, hatte beim Stand von 2:2 sogar die Chance auf die Führung. Diese vereitelte aber Emil Nielsen, der sich im ersten Abschnitt zu einem Albtraum für die Schweizer Werfer entwickelte und nach dem ersten Abschnitt mit über sechzig Prozent Abwehrquote seinen Arbeitstag absprachegemäß beschloss. Im Angriff sorgte Mads Hoxer in der Anfangsphase für die Tore, auch Lasse Andersson und Jacob Holm waren wieder an Bord - Mathias Gidsel, Simon Pytlick, Niklas Landin und Mikkel Hansen wurden hingegen geschont.

Die ungewohnte Konstellation störte Dänemark aber nicht, das Team von Nikolaj Jacobsen demonstrierte einmal mehr welche Breite und vor allem Tiefe im dänischen Handball steckt. Beim 12:4 hatte sich Dänemark früh auf acht Tore abgesetzt. Schmid nahm personelle Änderungen vor, brachte etwa im rechten Rückraum Felix Aellen, auf Rückraum links Luka Maros oder am Kreis Joel Willecke. Dank einer guten Deckung um Samuel Röthlisberger und einiger Treffer im Angriff blieb der Abstand in der Folge konstant, mit einem 17:9 für Dänemark ging es in die Kabinen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte der neue Nationaltrainer im Rückraum und am Kreis wieder auf seine Anfangsformation um Manuel Zehnder, Lenny Rubin, Ron Delhees und Lucas Meister. Und diese fand nun auch im Angriff besser ins Spiel - auch weil Dänemark nach einigen Wechseln in der Defensive nun nicht mehr so gut stand und der ins Tor gerückte Kevin Möller nicht an die überragende Quote von Emil Nielsen anknüpfen konnte.

In fünfzehn Minuten erzielten die Schweizer ebenso viele Treffer wie im gesamtem ersten Abschnitt und am Ende konnte der Außenseiter auch dank der Paraden von Nikola Portner den zweiten Abschnitt sogar mit 16:13 für sich entschieden - das Spiel aber ging mit 30:25 an die Dänen. Beste Schützen der Eidgenossen waren vor 4.300 Zuschauern in Aarhus Meister und Tynowski mit jeweils vier Treffern. Weiter geht es für die Schweiz in zwei Monaten: Am 9. und 12. Mai stehen in den WM-Playoffs in Hin- und Rückspiel die Duelle gegen Slowenien an.

Andy Schmid: "Persönliches Highlight"

"Ich bin nie zufrieden, wenn wir ein Spiel verlieren. Ich gehe aufs Feld um zu gewinnen", schob Andy Schmid nach der Niederlage gegen den Weltmeister bei seinem Debüt als Handball-Nationaltrainer der Schweiz vorweg. "Ich ziehe aber das große Ganze in Betracht und bin mit der Gesamt-Woche zufrieden. Warum? Wir haben viele Dinge einstudiert, viel versucht und viele Erkenntnisse gewonnen", so der Coach gegenüber dem Pressedienst des Verbands.

"Mit der Deckung bin ich extrem zufrieden. Zwei, drei Fehler sind aber trotz genauen Absprachen vor der Partie passiert. Das müssen wir abstellen. Bei zwei, drei Gegentoren müssen wir auch einfach applaudieren, weil die Dänen eine brutale Qualität auf dem Feld haben und das großartig spielen. Im Angriff rannten wir uns mal fest, fanden aber wir immer wieder Lösungen. Mir fehlt aber noch die `Geilheit auf Tore`, der unbändige Wille, die Extra-Prozente", so Schmid, der anfügte: "Mit der Niederlage bin ich nicht zufrieden, wie alle aber mitgezogen haben diese Woche schon."

"Für mich persönlich war das ein Highlight", erklärte Andy Schmid mit Blick auf sein Debüt. "Ich war sehr relaxed vor dem Spiel. Ich wollte von der Seitenlinie helfen, in gewissen Situationen bist du aber machtlos, daran muss ich mich noch gewöhnen", so der frühere Spielmacher, der einräumte: "Zwei Anfängerfehler habe ich gemacht. Ich bin des Öfteren aus der Coaching-Zone gelaufen und hätte wohl 10 Gelbe Karten sehen müssen, dank meiner Dänemark-Vergangenheit haben die Delegierten aber wohl ein Auge zugedrückt."

"Und nach der Partie habe ich vergessen, mich bei Nikolaj Jacobsen zu bedanken. Das höre ich nun fünf Jahre", lachte er mit Blick auf die gemeinsame Vergangenheit - Andy Schmid war bei den Rhein-Neckar Löwen mehrere Jahre der verlängerte Arm von Nikolaj Jacobsen auf dem Spielfeld. Der Trainer-Novize abschließend: "Insgesamt bin ich happy. Ich will nun auf dieser Woche aufbauen und die richtigen Schlüsse ziehen."