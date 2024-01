Andy Schmid verkündet sofortiges Karriereende

Andy Schmid beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das gab der Schweizer Ausnahme-Handballer kurz nach der EM bekannt.

Andy Schmid hängt nach über 20 Jahren als Profi seine Handball-Schuhe an den Nagel. Auf Instagram gab der Schweizer Nationalspieler und ehemalige Handball-Bundesligaspieler sein sofortiges Karriereende auch auf Klubebene bekannt. "That's it", schrieb der 40-jährige Spielmacher am Dienstag. "Meine Spielerkarriere endet JETZT. Meine Liebe zum Handball BLEIBT... und GEHT WEITER."

Ursprünglich wäre Schmid noch bis zum Saisonende beim HC Kriens-Luzern unter Vertrag gestanden. Allerdings hatten Schmid und der HCKL schon bei der Vertragsunterschrift im Jahr 2022 ausgemacht, dass sie sich nach der Europameisterschaft zusammensetzen und die Lage neu bewerten werden.

Schmid: "Die letzten Jahre haben Spuren hinterlassen"

"Einerseits ging mein Wunsch in Erfüllung, an der Euro und in dem Land, in dem ich die größten Erfolge feiern durfte, mit der Nationalmannschaft dabei zu sein", erklärte Schmid zu seiner Entscheidung und fügte hinzu: "Weiter ist es ein Privileg als Spitzensportler, das Ende selbst und nicht wegen einer schweren Verletzung zu bestimmen. Die letzten Jahre haben Spuren hinterlassen, mein Körper bezahlt nun in Form kleinerer Blessuren den Tribut für die lange Karriere."

Somit waren die drei Länderspiele bei der am Sonntag beendeten EM in Deutschland Schmids letzte Auftritte auf einem Handballfeld.