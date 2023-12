Andy Schmid verabschiedet sich von Europapokal-Bühne

190 Europapokal-Einsätze, 830 Tore und ein EHF Cup-Titel: Star-Spielmacher Andy Schmid hat sich von der Europapokal-Bühne verabschiedet. "Es war eine extrem lange Reise", so der 40-Jährige.

Beim deutlichen 39:27-Erfolg seines HC Kriens-Luzern gegen AEK Athen am Dienstagabend (5. Dezember), seinem letzten Spiel, erzielte der Schweizer Nationalspieler fünf Tore. "Das war ein schöner Abschluss für die Zuschauer und uns als Mannschaft", freute sich HCKL-Trainer Peter Kukucka.

Und auch für Andy Schmid. Der frühere Rhein-Neckar Löwe hatte schon vor seiner Abschiedsvorstellung dem EHF-Pressedienst gesagt: "Ich konnte beweisen, dass auch ein 40-Jähriger noch in der Lage ist, in einem Top-Wettbewerb auf höchstem Niveau zu agieren. Aber das ist leider kein Trost dafür, dass wir viel zu früh aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind."

Am 9. Oktober 2004 feierte Schmid sein Europapokal-Debüt - damals in der zweiten Qualifikationsrunde des EHF-Cups. Die Grasshoppers Zürich empfingen Valur Reykjavik, das Endergebnis lautete 28:28 vor 300 Zuschauern. 2009 debütierte der Schweizer in der Champions League. Gleich in seinem ersten Spiel erzielte er 13 Tore gegen Ademar Leon.

2013 folgte der EHF Cup-Titel mit den Rhein-Neckar Löwen. "Das war definitiv mein größter Erfolg, es war die erste Trophäe überhaupt für unseren ehrgeizigen Verein, und von diesem Moment an waren wir bereit, weitere Titel zu gewinnen", so Andy Schmid.

"In meiner gesamten Karriere waren internationale Spiele für mich das Sahnehäubchen, denn diese Spiele im EHF Cup oder in der EHF Champions League sind die Belohnung für das, was man in der vergangenen Saison verdient hat", erklärte der Schweizer Nationalspieler, der bei der Europameisterschaft noch vor einem weiteren Höhepunkt steht.

Vor seinem letzten Spiel sagte er: "Gegen die besten Spieler der Welt anzutreten, war immer meine Motivation - und es machte und macht einfach Spaß. Daher werde ich mein letztes Europapokal-Spiel auf jeden Fall genießen, so wie ich schon so viele zuvor genossen habe."