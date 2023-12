Andy Schmid und neun Deutschland-Legionäre: Schweiz benennt 20er-Kader

20 Spieler - darunter Andy Schmid und neun Bundesliga-Spieler - befinden sich im vorläufigen Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die Handball-EM 2024 in Deutschland (10. bis 28. Januar). Dieser Kader wird vor Turnierbeginn noch auf 17 Mann reduziert werden.

In 27 Tagen ist es so weit. Die Schweiz eröffnet gemeinsam mit Deutschland, Frankreich und Nordmazedonien vor Weltrekord-Kulisse (über 50.000 Zuschauer) in Düsseldorf die EHF EURO 2024. Es ist eines der größten Highlights in der Geschichte des Schweizer Handballs.

Im vorläufigen 20-köpfigen Schweizer EM-Kader befinden sich elf Spieler aus der heimischen Quickline Handball League und neun Akteure aus Deutschland. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Nikola Portner (SC Magdeburg). Die weiteren Legionäre heißen Lucas Meister (SC Magdeburg), Samuel Röthlisberger und Lukas Laube (beide TVB Stuttgart), Lenny Rubin (HSG Wetzlar), Manuel Zehnder (ThSV Eisenach), Samuel Zehnder (TBV Lemgo Lippe), Max Gerbl (TSV Hannover-Burgdorf) und Leonard Grazioli (TV Hüttenberg).

Star-Spielmacher Andy Schmid (40), Top-Torschütze der abgelaufenen Gruppenphase der EHF European League, führt die Fraktion der elf aufgebotenen QHL-Spieler an. Hinter den Einsätzen von Cédrie Tynowski und Nicolas Raemy stehen noch medizinische Fragezeichen. Die Nominierungen von Felix Aellen und Michael Kusio (letztes A-Länderspiel im Jahr 2018) im rechten Rückraum sind auch eine Folge des Ausfalls vom Dimitrij Küttel, der Nationaltrainer Suter aufgrund eines Innenbandrisses im linken Knie absagen musste.