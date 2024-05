Andy Schmid "sehr zufrieden mit diesem Los"

In Zagreb wurden am gestrigen Mittwochabend die Vorrundengruppen der Handball-WM ausgelost. Die Schweiz trifft wie schon bei der EM in diesem Jahr schon in der Vorrunde auf Deutschland.

Die WM 2025 steigt vom 15. Januar bis 2. Februar in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Erstmals in der Geschichte wird das Turnier in drei Ländern ausgetragen. 32 Mannschaften kämpfen in acht Vorrunden- und später vier Hauptrundengruppen um den WM-Titel.

Nach dem Weltrekord- und Eröffnungsspiel an der EM 2024 und den anstehenden Duellen in der Qualifikation für die EM 2026 vom November 2024 und Mai 2025 trifft die Schweiz auch bei der Weltmeisterschaft 2025 im Januar auf Deutschland. Weitere Vorrundengegner im dänischen Herning sind Tschechien und Polen.

Schafft es die Schweiz in der Vorrunde auf einen der ersten drei Ränge, qualifiziert sie sich für die Hauptrunde und würde dort, ebenfalls in Herning, auf die ersten drei Mannschaften der Gruppe B treffen. Diese heißen Dänemark, Italien, Algerien und Tunesien.

Im Interview mit dem Pressedienst des Schweizer Handballverbands spricht Andy Schmid vor seinem ersten Großturnier als Nationaltrainer über die Losentscheidungen:

Andy, wie zufrieden bist Du mit dem WM-Los?

Andy Schmid: Wir waren in Topf 4 und wussten, wir konnten Hochkaräter kriegen. Angesichts dieser Tatsache bin ich sehr zufrieden mit diesem Los. Jetzt spielen wir gegen drei europäische Gegner. Das kann in der Vorbereitung ein Vorteil sein, da wir diesen Handball auf alle Fälle schon kennen. An guten Tagen sind wir fähig, Polen oder Tschechien zu schlagen. Das Ziel ist es, in die Hauptrunde vorzustoßen.

Wie speziell wird das Duell mit Deutschland?

Wir haben sie auch in der EM-Qualifikation, es gibt also eine Deutschland-Saison. Aber Schweiz-Deutschland ist eine coole Affiche. Und aus Topf 1 gab es nur schwierige Gegner. Wir haben einige Spieler, die in der Bundesliga spielen, man kennt sich also. Das wird ein spannender Vergleich.

In der Hauptrunde würde es gegen ein Trio aus der Gruppe von Dänemark, Italien, Algerien, Tunesien gehen. Gibt es einen Gegner, auf den du dich besonders freuen würdest?

Damit habe ich mich noch nicht befasst. Erst müssen wir in der Vorrunde dreimal das Maximum auf das Feld legen um den Hauptrundeneinzug zu schaffen. Ich freue mich aber sehr auf Dänemark, es ist großartig in diesem handballverrückten Land anzutreten. In der Halle in Herning wird einiges los sein und ich hoffe, viele Schweizer Fans begleiten uns.