Andy Schmid nominiert Kader für WM-Playoffs

Mitte Mai fordert die Schweiz zweimal Slowenien. Wer sich in Hin- und Rückspiel durchsetzt, qualifiziert sich für WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Nationaltrainer Andy Schmid hat für die WM-Playoffs 16 Spieler und zwei Trainingsgäste nominiert. Drei Stammkräfte fehlen.

Für die Schweizer Nationalmannschaft steht in zwei Wochen das letzte Highlight der laufenden Saison an. Am 9. und 12. Mai geht es gegen Slowenien um die WM-Qualifikation. Die Schweiz tritt am 9. Mai erst auswärts um 18 Uhr in Koper an, drei Tage später folgt im Winterthurer WIN4-Komplex (Sonntag, 16 Uhr) das Rückspiel gegen den EM-Sechsten.

Sieben Deutschland-Legionäre

Andy Schmid setzt in seinen ersten Pflichtspielen als Nationaltrainer auf die bewährten Kräfte. Aus der 1. und 2. Bundesliga hat er mit Samuel Röthlisberger (TVB Stuttgart), Lenny Rubin (HSG Wetzlar), Lucas Meister (SC Magdeburg), Manuel Zehnder (ThSV Eisenach), Samuel Zehnder (TBV Lemgo Lippe), Max Gerbl (TSV Hannover-Burgdorf) sowie Leonard Grazioli (TV Hüttenberg/HSG Wetzlar) insgesamt sieben Akteure nominiert.

Drei Stammkräfte fehlen

Verzichten muss Schmid auf die Stammkräfte Nikola Portner (SC Magdeburg, aufgrund einer positiven Dopingprobe gesperrt), Lukas Laube (TVB Stuttgart, verletzt) und Jonas Schelker (HC Kriens-Luzern, verletzt).

So wird der Kader komplettiert von neun Spielern aus der Schweizer Quickline Handball League. Auf der Torhüter-Position wurde nebst dem wiedergenesenen Leonard Grazioli Jannis Scheidiger (HSC Suhr Aarau) nominiert. Auf Linksaußen bildet Noam Leopold (Pfadi Winterthur) gemeinsam mit Samuel Zehnder ein Duo, auf Rechtsaußen heißt das Duo Gerbl/Tynowski (Pfadi).

Weiter ist Gino Steenaerts (Kriens-Luzern) dabei, der wie die beiden aufgebotenen BSV-Bern-Spieler Michael Kusio und Felix Aellen auch auf Rückraum Rechts spielen kann. Im Rückraum sind zudem die beiden Kadetten-Akteure Luka Maros und Mehdi Ben Romdhane nominiert, am Kreis wird das Bundesliga-Duo Röthlisberger/Meister von Joël Willecke (HSC Suhr Aarau) unterstützt.

Als Trainingsgäste aus dem U21-Nationalkader sind auch Mathieu Seravalli (BSV Bern) und Valentin Wolfisberg (Kriens-Luzern) zu Beginn des Lehrgangs dabei. Die Mannschaft wird dann am Dienstagabend von Zürich via Ljubljana an den Spielort Koper in Slowenien reisen. Am Freitag erfolgt der Transfer zurück in die Schweiz, am Sonntag wird die Nationalmannschaftswoche mit dem Rückspiel in Winterthur abgeschlossen.

red

Kader Schweiz