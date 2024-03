Andy Schmid: Debüt als Nationalcoach gegen den Ex-Trainer

Andy Schmid, gestern bei den German Handball Awards als Handball-Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet, hat die Arbeit als Schweizer Nationaltrainer aufgenommen.

Die Schweizer Männer-Nationalmannschaft absolviert derzeit einen Lehrgang, Höhepunkt ist am Samstag ein Testspiel gegen Weltmeister Dänemark. Andy Schmid debütiert dann gegen seinen Ex-Trainer Nikolaj Jacobsen.

"Es ist definitiv speziell, auf der anderen Seite zu stehen", so Schmid in seiner ersten Ansprache und betont im Nachgang: "Es hat großen Spaß gemacht, alle ziehen voll mit. Nach dem ersten Training fühle ich mich nun im Rhythmus - und die Mannschaft sicher auch. Es sind viele Inhalte. Aber es macht definitiv Lust auf mehr."

Für die Eidgenossen ist das Freundschaftsspiel gleich auch die Generalprobe für die ersten Pflichtspiele. In den Play-offs der WM-Qualifikation wird man im Mai (09./12.05.) dann Slowenien fordern. Das Nationalteam hat sich am Montag in Bern versammelt und verbringt vier Trainingstage. Am Freitag steht dann die Reise nach Dänemark auf dem Programm.

"Im Fokus steht diese Woche ganz klar das Taktik-Training. Abläufe im Angriff, der Deckung und im Umschaltspiele werden wir einstudieren. Dann möchten wir einen guten Abschluss in Dänemark haben, 60 Minuten vollgas Handball spielen und uns gegen den amtierenden Weltmeister von der besten Seite präsentieren", so Schmid.

Dänemark verzichtet auf zahlreiche Leistungsträger der letzten Handball-EM. Unter anderem wurden Niklas Landin, Mikkel Hansen, Mathias Gidsel oder Simon Pytlick nicht nominiert. Bei der Schweiz fallen unter anderem die in Deutschland aktiven Leonard Grazioli und Lukas Laube aus. Mit Gino Steenaerts (HC Kriens-Luzern) und Noam Leopold (Pfadi Winterthur) wurden auch zwei Youngster nominiert. Mit Marvin Lier (105 Länderspiele, 250 Tore) und Nicolas Raemy (87 Länderspiele, 235 Tore) hatten zwei gestandene Spieler das A-Nationalteam verlassen.

Aufgebot Schweiz für Länderspiel gegen Dänemark

Aellen Felix (2003, BSV Bern) 6 Länderspiele 6 Tore

Ben Romdhane Mehdi (2001, Kadetten Schaffhausen) 27 Länderspiele / 26 Tore

Delhees Ron (1995, Wacker Thun) 20 Länderspiele / 29 Tore

Gerbl Maximilian (1995, TSV Hannover-Burgdorf) 63 Länderspiele / 96 Tore

Kusio Michael (1998, BSV Bern) 12 Länderspiele / 5 Tore

Leopold Noam (2002, Pfadi Winterthur) 3 Länderspiele / 3 Tore

Maros Luka (1994, Kadetten Schaffhausen) 67 Länderspiele /136 Tore

Meister Lucas (1996, SC Magdeburg) 82 Länderspiele /197 Tore

Portner Nikola (1993, SC Magdeburg) 129 Länderspiele / 29 Tore

Röthlisberger Samuel (1996, TVB Stuttgart) 78 Länderspiele / 22 Tore

Rubin Lenny (1996, HSG Wetzlar) 72 Länderspiele / 260 Tore

Scheidiger Jannis (2002, HSC Suhr Aarau) 3 Länderspiele / 2 Tore

Steenaerts Gino (2005, HC Kriens-Luzern) 0 Länderspiele / 0 Tore

Tynowski Cédrie (1996, Pfadi Winterthur) 55 Länderspiele / 112 Tore

Wick Flavio (1995, Wacker Thun) 16 Länderspiele / 1 Tor

Willecke Joël (2003, HSC Suhr Aarau) 18 Länderspiele / 3 Tore

Zehnder Manuel (1999, ThSV Eisenach) 22 Länderspiele / 94 Tore

Zehnder Samuel (2000, TBV Lemgo Lippe) 47 Länderspiele / 88 Tore