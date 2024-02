Andrija Pendic verlässt TSV St. Otmar St. Gallen

Andrija Pendic hat sich entschieden, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim TSV St. Otmar St. Gallen in der Schweiz nicht zu verlängern. Der Verein verliere "nicht nur seinen Denker und Lenker, sondern auch viel Spielwitz und Erfahrung", so die Schweizer in ihrer Pressemeldung.

Andrija Pendic spielt seine letzte Saison im Trikot des TSV St. Otmar St. Gallen. TSV St. Otmar, Stefan Risi