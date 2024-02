Andrichs Elf-Punkte-Gruß gen München

Es war kein souveräner Sieg. Dennoch hat Bayer 04 mit dem 2:1 gegen Mainz seinen Vorsprung auf den FC Bayern erstmal auf elf Punkte ausgebaut. Siegtorschütze Robert Andrich nutzte dies zu dezenten psychologischen Spielchen.

Am Ende war er der Matchwinner, ohne sich dafür große Meriten anrechnen zu wollen. War der Fernschuss von Robert Andrich zum 2:1-Endstand aus über 25 Metern doch eigentlich eine sichere Beute für Robin Zentner. Genau auf den Keeper, knapp unter Kopfhöhe - kein Versuch, der zum Erfolg führen kann. Eigentlich.

Andrichs glücklicher Treffer

Diesen Eindruck hatte auch Leverkusens Sechser, nachdem der Ball seinen Fuß verlassen hatte. "Erstmal habe ich gedacht, ich habe ihn gut getroffen. Ein bisschen geflattert hat er", nannte der Nationalspieler die wenigen Pro-Argumente für einen Torerfolg, um dann einzugestehen: "Aber, dass er dann reinrutscht? Ich hab gehofft, als er nachgreifen musste, dass er hinter Linie ist. Und als er im Netz war, habe ich mich gefreut, definitiv."

So glücklich der Treffer war, so glücklich war auch der Leverkusener Sieg in einer offenen Partie, in der vor der Pause Bayer und nach dem Seitenwechsel die Gäste die besseren Chancen besaßen. Dementsprechend kritisch fiel auch Andrichs Analyse aus.

Bayern muss jetzt gegen Leipzig nachziehen

"Mainz hat es gut gemacht, wir haben es aber auch nicht gut genug gemacht. Wir haben viele einfache Fehler gemacht, viele schlechte Entscheidungen getroffen, waren nicht zielstrebig genug bei den Situationen, die wir hatten. Von daher kein gutes Spiel von uns, aber am Ende beschweren wir uns trotzdem nicht über ein 2:1", resümierte der Mittelfeldspieler.

Andrich war sich also durchaus der Leverkusener Unzulänglichkeiten an diesem Freitagabend bewusst. Doch letztlich sendete er dennoch und gerade deswegen ein Signal von Selbstbewusstsein aus. "Am Ende schaust du nicht, wie das Spiel gelaufen ist. Es war sehr wichtig, dass wir heute vorgelegt haben. Vorlegen ist immer besser als nachziehen", erklärte der Kämpfer mit einem leichten Lächeln, "dementsprechend schauen wir auf die Tabelle, wir sind elf Punkte vor - und Bayern muss morgen Abend ran..."

Leverkusener Zeichen der Stärke

Ein Zeichen der Stärke in einem Moment der eigenen Schwäche, der nicht zu einem Rückschlag geführt hatte. Ein Zeichen, das auch ausgesendet wird, weil Andrich und Co. um ihre eigentlichen Fähigkeiten wissen und umgekehrt natürlich wahrnehmen, wie die Konkurrenz aus München zuletzt nicht nur Punkt um Punkt liegen ließ, sondern sich konstant labil präsentierte.

Dementsprechend entspannt geht der 29-Jährige ins lange Wochenende. Wobei er der Entscheidung von Trainer Xabi Alonso vorgriff, der seinen Profis bis einschließlich Montag nicht fordert. "Wir werden ein paar Tage freimachen - oder ich hoffe, dass wir ein paar Tage frei bekommen", korrigierte sich Andrich und hatte die Lacher auf seine Seite, "weil wir erst wieder am Sonntag spielen. Da haben wir uns ein paar Tage verdient." Und fügte auf das Münchner Spiel am Samstagabend gegen Leipzig lächelnd an: "Ich werde es mir definitiv angucken."

Wie wohl auch sein Partner in der Doppelsechs, Granit Xhaka. Auch wenn der Schweizer erst abwiegelte. "Mal schauen: Ich bin ja zweifacher Familienvater - die Kinder wollen ja auch mal etwas mit dem Papa machen. Priorität hat natürlich die Familie", erklärte der 31-Jährige zu seiner Samstagabend-Beschäftigung, "aber wenn ich die Möglichkeit habe, das Spiel zu sehen, mache ich das natürlich gerne." Und sicher nicht nur, um ein gutes Fußballspiel zu verfolgen…