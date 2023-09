Andrich: "Wir wollen in München gewinnen - das ist unser Anspruch"

Bayer 04 Leverkusen reist am Freitagfrüh als Tabellenführer zum Spitzenspiel mit den punktgleichen Münchnern. Doch Robert Andrich möchte den ersten Platz in der Allianz-Arena nicht nur verteidigen, sondern sogar ausbauen. Dabei spricht weniger Überheblichkeit aus seinen Worten als ein neues Leverkusener Selbstverständnis.

Nein, zu hoch hängen möchte Robert Andrich die grundsätzliche Bedeutung des Spitzenspiels am Freitagabend in München nicht hängen, zu dem das Team von Xabi Alonso als Spitzenreiter anreist "Tabellenführer? Ja, das sind wir, aber das sollten wir nach drei Spielen auch nicht überbewerten", erklärt der 28-Jährige nüchtern.

Nichtsdestotrotz fiebert der Sechser, der nach einem Mittelfußbruch vor vier Monaten in dieser Saison nur als Joker zum Einsatz kam und in München erstmals wieder beginnen könnte, der Partie entgegen: "Freitagabend, Flutlicht, das wird ein geiles Spiel."

Weil Andrich von sich und der Mannschaft die Fortsetzung der bislang überzeugenden Auftritte erwartet. "Die Leistungen waren ansprechend", bewertet er die ersten drei Ligaspiele des Werksklubs, "gegen Leipzig hatten wir auch etwas Glück, aber wir waren über weite Strecken besser. Die Spiele in Gladbach und gegen Darmstadt waren auch sehr, sehr souverän. Jetzt geht es darum, nach einer Länderspielpause - was wirklich nicht einfach ist für beide Mannschaften - im Freitagabendspiel daran anzuknüpfen."

Die Unterbrechung des Ligabetriebs kam der Werkself, die sich in absoluter Topform präsentierte, ungelegen, gibt Andrich offen zu. "Diesmal war der Zeitpunkt der Länderspielpause wirklich nicht so gut", urteilt er, was aber alles andere als ein Alibi sein soll. Im Gegenteil.

Andrich möchte mit Bayer in München ein Zeichen setzen. "Wenn man in München gewinnt, erzielt das immer eine Wirkung", sagt der Sechser, "unabhängig von der Konstellation wollen wir dort gewinnen. Das ist unser Anspruch. So gehen wir in jedes Spiel. Deswegen werden wir versuchen, auf Sieg zu spielen."

Andrichs Worte spiegeln das neue Leverkusener Selbstverständnis wieder. Sie haben nichts mit mangelndem Respekt gegenüber dem Rekordmeister zu tun, sondern mit gewachsenem, begründetem Selbstvertrauen.

So möchte man ein Signal an den Topfavoriten senden. "Natürlich, wir wollen ja auch daran anknüpfen, wie wir vergangene Saison aufgehört haben. Wie wir jetzt angefangen haben, da wollen wir dranbleiben. Einfach für uns, weil wir merken, da ist wirklich eine Entwicklung."

Der Gipfel in München soll die erste etwas gesicherte Erkenntnis bringen, wohin dieser unübersehbare Reifeprozess führen kann. "Das ist jetzt der erste richtige Test nach drei Spielen", ordnet Andrich das Duell als Standortbestimmung ein, "jetzt können wir sehen, wo wir stehen."

Die latente Unruhe beim Rekordmeister spielt dabei für den Führungsspieler keine Rolle. "Ich glaube, dass das eigentlich gar keinen Einfluss aufs Spiel hat", sagt Andrich und hakt das Thema schnell ab, "das ist auch nicht unsere Baustelle."

Bayer 04 zieht seine Kraft und seine Zuversicht ohnehin ausschließlich aus der eigenen Stärke, nicht aus vermeintlichen Schwächen des Gegners. "Natürlich sind die Bayern der große Klub", sagt Andrich anerkennend, erklärt aber: "Wir wollen dort auch etwas mitnehmen. Da kümmert es uns nicht, was in München passiert. Wir schauen auf uns."