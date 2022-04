Andrich: "Wieder unkonzentriert und schlampig"

Viele hatten ein Fußballfest erwartet. Doch beim Blick auf die Leverkusener Aufstellung wurde klar, dass Bayer 04 mit einer defensiven Marschroute gegen Leipzig zum Erfolg kommen wollte. Für diesen fehlte der Werkself bei der 0:1-Niederlage allerdings die nötige Abgezocktheit.

Am Ende hing es an einem individuellen Fehler. Ein Querpass von Odilon Kossounou kurz vor der Mittelinie relativ unbedrängt in die Füße von Leipzigs Adams - zwei Stationen später lag der Ball nach Nkunkus Zuspiel und Szoboszlais Abschluss im Leverkusener Tor. 0:1. Der Endstand. Bayer klassisch ausgekontert.

Ein Fauxpas des ivorischen Innenverteidigers, der aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen seit Wochen auf der rechten defensiven Außenbahn aushelfen muss. Ein Fauxpas, der Gerardo Seoanes defensiv ausgerichteten Matchplan nach 70 Minuten über den Haufen warf.

"Wir waren am Ende dann wieder unkonzentriert, verlieren den Ball unnötig im Mittelfeld. Und das wollten wir als allererstes vermeiden", monierte Sechser Robert Andrich, "heute hat entschieden, wer den ersten Fehler gemacht hat - und den haben wir gemacht. Sonst geht das Spiel 0:0 aus."

Andrich lobt das System gegen Leipzig

Es war nicht der erste Lapsus dieser Art. "Wir machen häufig schlampige Fehler, verteidigen häufig schlampig und kriegen dadurch einfache Gegentore. Das war wieder so eins. Das haben wir schon des Öfteren gehabt. Daran müssen wir ganz klar arbeiten", fordert Andrich. Und jetzt, da es in Bayers Offensive gewaltig klemmt, kostet dies schnell Punkte.

Ohne Kossounous Bock wäre Seoanes Plan wohl aufgegangen. Und die Maßnahme Seoanes, der mit seinem sehr defensiv ausgerichteten 5-2-1-2 und nur zwei echten Offensivakteuren auf dem Platz selbst RB-Trainer Domenico Tedesco überrascht hatte, wäre angesichts der Personalnot als taktischer Coup gefeiert worden.

So befand auch Andrich die neue Marschroute für gut. "Man muss immer schauen: Wie kann man dem Gegner die größte Stärke nehmen - und das haben wir mit diesem System auch sehr, sehr gut hinbekommen", analysierte dieser.

Dass Bayer allerdings nicht die Reife und die Abgezocktheit besitzt, eine solche Partie mit einem 0:0 nach Hause zu spielen, zeigte sich dennoch. Und nicht nur deshalb ist am Samstag in Fürth eine ganz andere Marschrichtung gefragt.

Weil beim Tabellenletzten ("Bei allem Respekt: Wir müssen dahinfahren und gewinnen", so Kapitän Lukas Hradecky) nur ein Sieg zählt. Und weil beim So-gut-wie-sicher-Absteiger Bayer selbst wieder das Spiel in die Hand nehmen muss. Eine Rückkehr zum 4-2-3-1 bzw. ein 4-4-2 mit dem gegen Leipzig anfangs auf der Bank sitzenden Paulinho als Außenstürmer sowie einer zweiten zentralen (hängenden) Spitze mit Sardar Azmoun oder Lucas Alario erscheint zwingend.

Hradeckys klare Ansage

Doch mehr Offensivpersonal allein muss nicht reichen, um die seit 230 Minuten stillliegende Torfabrik wieder anzuwerfen. Bayer fehlte wie schon beim 0:0 in Bochum der Punch. So bemängelte Seoane fehlende Zweikampfstärke in der Offensive und Torhüter Hradecky, dass in Sachen Haltung und Spannung wie in Bochum etwas gefehlt habe.

Die Ansage des Keepers ist eindeutig: "Jeder muss sich selbst fragen: Wollen wir Champions League spielen?" Aufgrund des personellen Engpasses in der Offensive und der verlorenen Leichtigkeit im Spiel wird der unbedingte Wille, sich durchzusetzen, elementar sein.

Den muss die Mannschaft am Samstag beweisen. Auf zwei übliche Verdächtige kann sie sich dabei nicht verlassen: Andrich und Innenverteidiger Piero Hincapie, die beide gegen Leipzig ihre fünfte Gelbe Karte sahen, werden als so wichtige Mentalitätsspieler in Fürth fehlen.

Damit dieses Schicksal nicht auch den vorbelasteten Jonathan Tah ereilte, hatte Seoane den Abwehrchef in der Schlussphase vom Feld genommen, als er erst auf ein 4-2-3-1, später gar auf ein 3-2-3-2 umstellte. Gleichwohl muss Leverkusens Trainer in Mittelfranken auf sieben Profis verzichten.

Die Qualität des Rests muss aber dennoch ausreichen, um den Low-Budget-Aufsteiger zu besiegen. Gegen die beim Leverkusener 7:1-Sieg in der Hinrunde überforderten Fürther darf auch Bayers fehlende Abgebrühtheit kein entscheidender Faktor sein.