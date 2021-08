Andrich wechselt von Union zu Bayer

Bayer Leverkusen hat sich nach kicker-Informationen mit Union Berlin geeinigt, sodass Robert Andrich nun doch sofort zur Werkself wechseln kann. Das dürfte auch den 1. FC Heidenheim freuen.

Der Wechsel von Andrich, dessen Vertrag 2022 in Berlin ausgelaufen wäre, nach Leverkusen stand schon länger fest. Jetzt ging es nur noch um die Frage, ob der Wechsel schon in diesem Sommer mit einer Transferentschädigung über die Bühne gehen wird. Ein erstes Angebot von Bayer fand in Köpenick noch keinen Zuspruch. Nun wurde nachgebessert - und es kam doch zu einer Einigung mit Verein und Spieler.

Andrich fehlte am Samstag beim Spiel gegen Leverkusen (1:1) übrigens, weil er nach dem Pokalspiel bei Drittligist Türkgücü München angeschlagen gewesen sei. So jedenfalls die offizielle Sprachregelung. Laut Trainer Urs Fischer habe sich der 26-Jährige "nicht bereit" gefühlt für das Spiel gegen die Werkself.

Heidenheim soll an Weiterverkauf partizipieren

Der Mittelfeldspieler war vor zwei Jahren von Zweitligist Heidenheim zu den Eisernen gewechselt und hatte sich in seinen beiden ersten Spielzeiten in der Bundesliga zu einem absoluten Leistungsträger der Berliner entwickelt (59 Einsätze, sechs Tore).

Union soll für den bei Hertha BSC ausgebildeten Profi mit Boni am Ende um die 2,5 Millionen Euro Ablöse nach Heidenheim überwiesen haben. Zudem soll der FCH an einem Weiterverkauf des Mittelfeldspielers partizipieren.