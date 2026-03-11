Andrich: "Warum man da nicht sagt, nimm' es zurück ..."

Bayer Leverkusen verkaufte sich am Mittwochabend gegen den Favoriten FC Arsenal so gut, dass die Werkself am Ende gegen den Tabellenführer der Premier League selbst mit einem Remis nicht zufrieden war.

"Ich bin schon ein wenig enttäuscht von dem 1:1", meinte Kasper Hjulmand bei DAZN nach dem Spiel. "Wir haben heute eine gute Leistung gegen eine Topmannschaft gezeigt. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen", so der Coach der Leverkusener weiter. Mit diesen Aussagen betrieb der Däne beinahe noch Understatement. Denn abgesehen vom spätem Ausgleich per Elfmeter und einem Aluminiumtreffer in der ersten Hälfte generierte Arsenal in der gesamte Partie keine weitere hochkarätige Torchance.

Apropos Elfmeter. Der späte Pfiff des türkischen Referees Umut Meler, dessen Entstehung nach Kontakt mit dem niederländischen VAR Rob Dieperink nicht noch einmal per Video-Check angesehen wurde, sorgte bei Bayer für Unmut. Für Hjulmand war die Aktion schlicht "kein Elfmeter".

Ähnlich sah es Robert Andrich. "Es war schon sehr, sehr wenig", meinte der Werkself-Kapitän nach Ansicht der Video-Bilder. Hjulmand brachte die Szenerie in einem Satz auf den Punkt: "Wenn der Schiedsrichter in der Situation nicht Elfmeter pfeift und dann der VAR checkt, dann ist das kein Elfmeter."

Andrich hadert mit VAR und lobt Team

Andrich fühlte derweil mit seinem Teamkollegen Malik Tillman mit, der mit langem Bein gegen Noni Madueke klären wollte. "Natürlich, er darf so nicht runtergehen, er entscheidet sich dazu. Solche Situationen kenne ich auch, wenn man sich denkt, 'oh scheiße'. Aber das ist schon sehr wenig", meinte er.

Obendrein wunderte er sich zudem ein wenig über die Leichtigkeit des Falles von Madueke: "Mein Gefühl war, dass der kleine Kontakt kommt, er aber auch ein bisschen später immer noch fällt. Wenn ich das noch zweimal sehe, ist es noch weniger. Warum man da nicht sagt, nimm' es zurück ... Weil das reicht doch nicht", haderte Andrich beim Studium der Video-Bilder über den VAR.

Trotz des späten Ausgleichs konnte sich der Nationalspieler über die insgesamt starke Vorstellung der Werkself durchaus freuen. "Sie haben echt nicht viel kreiert, weil wir es auch auf den Außen wirklich gut gemacht haben, wo sie sonst sehr stark sind", lobte der 31-Jährige sein Team.

Hjulmand lobt Standardanalyse und macht Hoffnung

Andrich selbst hatte Bayer zuvor - ausgerechnet nach einer Ecke, eigentlich die Paradedisziplin der Gunners - in Führung gebracht. "Es ist tatsächlich auch vorher eine der Varianten gewesen, weil wir wussten, dass sie, wenn Ivo (Ibrahim Maza; Anm. d. Red.) dazukommt, sie mit Eins minus verteidigen. Dann ist es gut, wie Ivo den Gegenspieler wegblockt, der Ball kommt perfekt und ich köpfe ihn natürlich auch gut ein", meinte Andrich grinsend über den Führungstreffer unmittelbar nach der Pause.

"Wir hatten gute Analysen mit unserem Trainerstab und haben defensiv wie offensiv gut gearbeitet. Die Situation beim Tor war ein sehr gutes Setup", lobte Hjulmand angesichts des Standardtores zur Führung.

Auch wenn das Stimmungsbild bei der Werkself am Ende ein wenig geknickt wirkte, blicken die Leverkusener durchaus mit ein wenig Zuversicht auf das Rückspiel. "Natürlich wird es dort noch einmal anders werden als heute, und wir wären gerne mit einem 1:0 angereist. Das 1:1 fühlt sich ein bisschen schlecht an. Aber ich glaube, dass trotzdem noch alles drin ist", sagte Andrich.

Und Hjulmand ergänzte: "Da geht noch was. Es ist 'Game on'."