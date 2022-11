Andrich warnt: "Immer wird das nicht gutgehen"

Beim 2:1 im Derby beim 1. FC Köln gewinnt Bayer 04 erstmals in dieser Saison nach Rückstand. Doch nicht nur die schwache erste Hälfte gab Mittelfeldspieler Robert Andrich ein Rätsel auf.

Am Ende stand die Freude über den Sieg über allem. Natürlich. Sind die Profis von Bayer 04 in dieser Spielzeit doch alles andere als erfolgsverwöhnt. Das 2:1 in Köln bedeutete für den Werksklub eine Premiere: Erstmals gewann Bayer zwei Spiele in "Serie" in dieser Saison.

"Unterirdische" erste Hälfte

Doch zu großer Euphorie verleitete der Auftritt in Müngersdorf nach einigen wenigen Minuten Abstand niemanden mehr. Schließlich stellte die erste Hälfte ("Die war wieder unterirdisch", so Kapitän Lukas Hradecky) einen herben Rückfall nach der starken zweiten Hälfte beim 5:0 gegen Union Berlin dar.

Ein Fakt, über den auch Robert Andrich später rätselte. "Ob das mit fehlender Laufbereitschaft ohne Ball zu tun hatte, oder wir wieder unkonzentriert waren", spekulierte der Sechser über die Ursachen, der nach dem Union-Spiel gerade davor gewarnt hatte, jetzt nicht zu denken, dass man nun nur noch "Tralalala-Fußball" spielen könne. "Ein Stück davon war schon dabei", gab der 28-Jährige am Mittwochabend zu, "aber es war nicht so, wie ich es mir nicht erhofft hatte."

Für einen Spielertyp wie Andrich ist das Fehlen der Basics wie vor der Pause schwer zu verstehen. Und so wollte er auch weder die Wende verkünden noch seiner Mannschaft eine wirklich neue Haltung bescheinigen. "Jein", lautete die Antwort des Sechsers, ob Bayer, das erstmals in dieser Saison nach einem Rückstand siegte, jetzt endlich so etwas wie Mentalität entwickle, "immer wird es nicht gut gehen, wenn du in der ersten Hälfte defensiv vor allem in der Kompaktheit so spielst."

Natürlich war das zu wenig, vor allem von der Aggressivität her. Robert Andrich

Bis zur Pause hatte der Champions-League-Teilnehmer erhebliche Probleme gegen stark ersatzgeschwächte, aber extrem leidenschaftliche Kölner. Da ließ Bayer nahezu alles vermissen. "Natürlich war das zu wenig, vor allem von der Aggressivität her", monierte Andrich.

Doch Bayers schwache erste Hälfte hat auch taktische Gründe. Xabi Alonsos höchst anspruchsvoller Ansatz mit einer Dreierkette gegen Kölns Ein-Mann-Sturm-System zu spielen, ging gar nicht auf. Das aufgrund der extremen Überzahl auf der letzten Linie nötige Ver- und Vorschieben klappte nicht. So übte Bayer weder Druck auf Kölns Spielaufbau im Zentrum aus, noch konnte man die variabel über Leverkusens rechten Halbraum hinter die Abwehrkette laufenden Kölner defensiv kontrollieren.

Tah fremdelte mit seiner Rolle

Das Experiment missglückte. Zumal auch der nicht zentral, sondern rechts in der Dreierkette eingesetzte eigentliche Abwehrchef Jonathan Tah mit dieser Rolle fremdelte. Dieser musste oft aus seiner Position weit nach vorne stechen, agierte oft sehr nahe der Seitenlinie, bekam dadurch Probleme mit den beweglichen Kölnern. So konnte er, auch mangels Unterstützung durch Vordermann Exequiel Palacios, der defensiv mal rechts und mal links neben Andrich agierte, wiederholt nicht verhindern, dass der FC wie beim 0:1 die Räume in seinem Rücken bespielte.

Erst mit der Halbzeit wurden die Probleme Ansatzweise gelöst. So zog Xabi Alonso Callum Hudson-Odoi von der linken Sturmposition ins halbrechte Mittelfeld zurück und kurz darauf Jeremie Frimpong, bis dahin rechter Verteidiger in einer Fünferkette, auch gegen den Ball weiter nach vorne. "Wir haben auf die Viererkette gewechselt und hatten dann ein bisschen mehr Zeit mit dem Ball", erklärte Xabi Alonso nachher, "Callum hat zwischen den Linien Räume gefunden. Die Flügelspieler standen höher. Aber außer dem Systemwechsel war es der Spirit, die Energie, die viel besser waren. Das ist eine gute Richtung, die wir da eingeschlagen haben."

Die Joker ließen die Kräfteverhältnisse kippen

In Verbindung mit einem Dreifachwechsel nach einer knappen Stunde sorgten diese Maßnahmen für starke zehn Minuten von Bayer und die Wende. Die Joker, Amine Adli und vor allem Torschütze Nadiem Amiri ließen zumindest zwischenzeitlich die Kräfteverhältnisse kippen. Dass es nach dem 2:1 nicht souverän blieb, stellte auch für Andrich ein Indiz dafür dar, dass die Wende noch nicht vollzogen ist.

"So einen schönen, dreckigen Derbysieg nehmen wir gerne mit"

"Ich glaube schon, dass wir noch lange nicht am Ende sind", stellte der Mittelfeldspieler treffend fest, "wenn man als Mannschaft einen Tick weit gefestigter ist, spielt man solche Spiele souveräner runter, aber so einen schönen, dreckigen Derbysieg nehmen wir gerne mit."

Andrich: "Ich ärgere mich maßlos"

Den Andrich persönlich mit seiner fünften Gelben Karte und somit einer Sperre am Samstag gegen Stuttgart bezahlen musste. Allerdings völlig zu Unrecht, wie der Kämpfer richtig monierte. "Ich ärgere mich maßlos darüber. Eigentlich ist es dumm, dass ich da hingehe, aber eigentlich verstehe ich es auch nicht", erklärte Andrich, der Kölns Jan Thielmann mit etwas Trashtalk belegt hatte, woraufhin dieser Andrich anging. "Nur weil ich versuche, einen Gegenspieler zu provozieren und der darauf eingeht, weiß ich nicht, warum ich dann der Schuldige dafür bin, dass eine Rudelbildung beginnt", kritisierte der Mittelfeldspieler.

"Du Schauspieler, steh auf"

Zumal Andrichs Provokation für Liga-Verhältnisse eher dezent ausfiel. "Du Schauspieler, steh auf", habe er gerufen, "wenn das heutzutage schon als Beleidigung gilt. Wenn der Spieler darauf achtet, ob der Schiedsrichter gepfiffen hat, und sich dann weiter auf dem Boden wälzt - das kann ich nicht verstehen." So ließ Schiedsrichter Tobias Stieler ihn genauso ratlos zurück wie Bayers Auftritt vor der Halbzeit. Zu einer stabilen Spitzenmannschaft fehlt dem Werksklub als Tabellen-Dreizehnten weit mehr als nur eine Menge Punkte.