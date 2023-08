Andrich trifft, verpfeift sich selbst - und stellt sich infrage

Tore nach Ecken und Freistößen waren in der vergangenen Saison eine große Schwäche bei Bayer 04. Gegen Ottensen traf die Werkself zweimal nach Ecken. Doch beim zweiten Treffer gab Torschütze Robert Andrich ein nicht geahndetes Handspiel zu und bewies damit nicht nur Sportsgeist, sondern zeigte sich danach auch in anderer Hinsicht aufrichtig.

Ecke in der 89. Minute. Jonas Hofmann auf Robert Andrich - und der Ball ist im Tor. Mit dem Kopf, dem Rumpf, der Schulter oder gar dem Arm? Für Schiedsrichter Tom Bauer nicht zu erkennen, der auf Tor zum 0:8 entschied, das er kurz darauf dann doch aberkannte. Nachdem er den Torschützen befragt hatte, der das Handspiel zugab.

Andrich war der Applaus von Bauer, Ottensens-Trainer Dominik Glawogger und den 12.000 Zuschauern am Hamburger Millerntor sicher für die faire Geste. "Es war so klar Handspiel. Und beim Stand von 7:0 kann man es auch verkraften", sagte der 28-Jährige nachher und gab zu: "wenn der Schiedsrichter nicht gefragt hätte, hätte ich auch nichts gesagt."

"... aber dann kam der Schiri und hat gefragt"

Andrichs Geständnis, der sich quasi selbst verpfiff, hatte eine kuriose Entstehungsgeschichte. "Ein, zwei Spieler von Ottensen haben gesehen, dass es Hand war, und ich habe ihnen gesagt: Seid ruhig, wir haben eine Challenge mit den Trainern. Die haben dann gesagt: Wir sagen nichts", erzählte Andrich, "aber dann kam der Schiri und hat gefragt: Wie sieht's aus?"

Die "Challenge", von der Andrich sprach, betrifft Leverkusener Tore nach Ecken und Freistößen. Weil diese in der Vorsaison ein Schwachpunkt waren, hat sich Xabi Alonso mit seinem Trainerteam etwas ausgedacht. "Es geht darum, dass wir Standardtore machen, dann gibt es ein kleines Bonbon von den Trainern", verriet Andrich, "wie das aussieht, werde ich nicht sagen." Nur so viel: "Es geht immer um zwei Standardtore." Da Bayer schon gegen bei der Generalprobe gegen West Ham United (4:0) das 1:0 so erzielt hatte, habe man die Challenge gegen Ottensen mit dem 1:0 von Edmond Tapsoba nach einer Ecke bereits erfüllt gehabt.

Ehrliches Statement

Doch Andrich war nicht nur in dem Moment fair, als er sein Handspiel zugab, sondern auch sehr aufrichtig, als es um die Einordnung der Situation im Nachhinein ging. Ob er denn das Vergehen auch eingestanden hätte, wenn es das Tor zum 1:0 gewesen wäre? "Das ist ne gute Frage. Kann ich gar nicht sagen", erklärte Andrich unumwunden, "Ich bin ehrlich: Ich glaube, vielleicht nicht." Statt sich selbst für seine Ehrlichkeit zu feiern also lieber ein ehrliches Statement.

Und auch Andrichs Trainer hat eine differenzierte Sicht auf die Dinge. "Es war schön von Rob, das in diesem Moment zu tun. Wenn das ist der Bundesliga passiert, ich weiß nicht …", sagte Xabi Alonso und hatte die Lacher auf seiner Seite, "aber heute war es schön. Und in der Bundesliga haben wir ja den VAR." Der Andrich die Zwickmühle zwischen Hand-Tor und Aufrichtigkeit ersparen würde.