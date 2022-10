Andrich: "… sonst sehe ich schwarz für uns"

Es war eine Demontage. Beim 1:5 in Frankfurt wurde Bayer 04 auch in der Höhe verdient von der Eintracht abgeschossen. Nach dem desolaten Auftritt ließ nicht nur Mittelfeldspieler Robert Andrich einen Hilferuf los.

Wenn man 1:5 verliert und der Manager des Gegners nicht nur von einem "in der Höhe verdienten" Sieg seiner Mannschaft spricht, sondern auch noch deren "Chancenverwertung" bemängelt, wie es Frankfurts Markus Krösche bei "Sky" nach der Leverkusener Pleite in der Main-Metropole tat, dann ist Alarmstufe rot angesagt.

Und so verwunderte es auch nicht, dass von den Leverkusener Profis Statements nach dem Schlusspfiff zu hören waren, die einem einzigen Hilferuf glichen. So stellte Kerem Demirbay sich und seinen Kollegen ein brutal ehrliches Zeugnis aus. "Es ist schwierig, sich immer wieder aufs Neue mit der Mannschaft etwas vorzunehmen und wir so gnadenlos in Grund und Boden gespielt werden. Wir müssen ehrlich mit der Situation umgehen. Wir waren sehr schlecht", erklärte der Mittelfeldspieler und erweiterte sein Urteil weit über die zurückliegenden 90 Minuten hinaus, indem er fortfuhr: "Wir sind sehr schlecht momentan. Es muss nach vorne gehen - ganz schnell."

Demirbay: "Wir müssen in allen Bereichen extrem zulegen"

Demirbays anschließende Ursachenforschung lässt nur das Schlimmste befürchten. "Fußball wird immer über Einstellung entschieden. Der Unterschied zwischen einem guten Fußballer und einem Profi ist immer der Kopf. Auf dem Platz geht es immer nur um das Gewinnen. Und wenn das nicht in die Köpfe geht, dass es nur um dieses 'fucking' Gewinnen geht, dass die Situation sehr schwierig ist, dann haben wir ein großes Problem. Fakt ist: Wir müssen in allen Bereichen - in allen Bereichen - extrem zulegen, sonst wird es sehr schwer." Demirbay, der den zwischenzeitlichen Ausgleich per Freistoß vorbereitet hatte, vermisst Grundsätzliches. "Wenn du Spiele gewinnen willst, musst du Basics an den Tag legen. Seit Saisonbeginn gelingt und das nicht."

Aus den Worten des 29-Jährigen sprach Verzweiflung und die Angst, dass der Leverkusener Absturz im Schlimmsten enden könnte. "Wir müssen sehr, sehr schnell irgendetwas ändern. Ganz schnell. Das ist extrem wichtig. Und wir müssen ehrlich mit der Situation umgehen. Das ist extrem wichtig. Hoffentlich lügt sich kein einziger in dieser Situation an." Sicher ist er sich offensichtlich nicht. Eher vom Gegenteil.

Sein Mittelfeld-Kollege Robert Andrich sieht dies ähnlich und schlägt nicht weniger stark in dieselbe Kerbe. "So läuft Fußball nicht", monierte der Kämpfer, "das muss jedem klar werden, dass wir in der Scheiße stecken. Und nicht denken, es läuft schon irgendwann so, wir holen schon die Punkte. Auf jeden Fall nicht! Jedes Spiel wird brutal schwer. Das müssen wir ganz, ganz klar in der Mannschaft ansprechen, sonst sehe ich schwarz für uns."

Mit dem Trainer gehen ja nicht die Probleme. Es sind ja immer noch die Leute auf dem Platz, die dafür verantwortlich sind. Robert Andrich

In erster Linie sieht Andrich die Spieler gefordert. Erst recht nach dem Trainerwechsel von Gerardo Seoane zu Xabi Alonso, der innerhalb einer Woche nach seinem Debüt-Sieg gegen an diesem Tag nicht ligataugliche Schalker (4:0) zwei bittere Tiefschläge gegen den FC Porto (0:3) in der Champions League und nun in Frankfurt einstecken musste. War der Auftritt gegen Porto schon schwach, so wurden am Samstag alle Schwachstellen der Werkself von einer desolaten Defensive bis zu einem nicht vorhandenen Angriff, in dem "Torjäger a. D." Patrik Schick nicht existent war und sich kampflos ergab, gnadenlos aufgezeigt. Für Andrich keine Überraschung: "Mit dem Trainer gehen ja nicht die Probleme. Es sind ja immer noch die Leute auf dem Platz, die dafür verantwortlich sind. Darum geht es hauptsächlich."

Sein Appell ist eindeutig: "Wir müssen aus der Scheiße raus. Wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen Punkte holen. Egal, ob es schöner Fußball ist oder hässlicher Fußball. Da müssen wir die Woche nutzen, Dinge klar ansprechen, hart arbeiten und dann gegen Wolfsburg zuhause einen Sieg holen." Wie dies klappen soll, ist allerdings nicht nur nach den 90 Minuten von Frankfurt ein Rätsel.