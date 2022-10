Andrich: "Nicht richtig" - Rose: "53:47 Prozent Foul"

Bayer Leverkusen kassierte bei RB Leipzig schon die vierte Auswärtsniederlage. Die Gemüter erhitzten sich an der Entstehung des Führungstreffers.

Leverkusens Abwärtstrend hält an, nach dem 0:2 in Leipzig ist die Werkself auf den Relegationsplatz gerutscht. Für Diskussionen schon auf dem Platz sorgte der Freistoß, der zum 1:0 für RB durch Christopher Nkunku führte. Was war passiert? Piero Hincapie hatte bei einem Tackling gegen Dominik Szoboszlai erst den Ball getroffen und danach seinen Gegenspieler abgeräumt. "Ball gespielt", zeigte Coach Xabi Alonso an der Seitenlinie auch gleich an. Wie auch Hincapie selbst, der sich sowohl über den Freistoßpfiff als auch über seine Gelbe Karte echauffierte.

Ich finde, wenn man den Ball schon spielt, dann kann man da kein Foul pfeifen. Robert Andrich

Für Robert Andrich war die (im Nachhinein) "sehr, sehr wichtige Entscheidung" von Referee Sven Jablonski "meiner Meinung nach nicht richtig". Der Leverkusener Sechser begründete dies im Interview mit "Sky": "Der Schiedsrichter sagt sogar, dass er den Ball spielt und dann den Gegner. Ich finde, wenn man den Ball schon spielt, dann kann man da kein Foul pfeifen. Durch dieses Foul, das gegen uns gepfiffen wird, kriegen wir das Tor und Leipzig spielt das komplett in die Karten."

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Bayer die folgenden Freistoßflanke von Szoboszlai schlecht beziehungsweise gar nicht verteidigte und somit einen gehörigen Teil Mitschuld trägt, dass Nkunku einköpfen konnte.

Rose hat Verständnis für Alonso

Auch RB-Trainer Marco Rose wurde nach seiner Beurteilung der diskussionswürdigen Szene gefragt. "Da war Ball dabei, aber auch sehr viel Mann." So richtig festlegen wollte oder konnte sich Rose aber auch nicht: "Vielleicht ist es 53:47 Prozent Foul." Für seinen Kollegen äußerte der 46-Jährige Verständnis: "Wenn ich Xabi gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich darüber auch aufgeregt."