Andrich nicht mit an Bord

Mit dem Achtelfinale steigt Bayer 04 am Donnerstag in Bergamo in die K.-o.-Phase der Europa League ein. Beim Abflug nach Italien fehlte Sechser Robert Andrich (Kniereizung) wie erwartet in der Leverkusener Reisedelegation.

Bayer Leverkusens Robert Andrich reist nicht mit nach Bergamo. Getty Images