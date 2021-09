Andrich muss Glasgow-Trip sausen lassen

Bayer 04 Leverkusen muss wie befürchtet im Europa-League-Spiel bei Celtic Glasgow auf Robert Andrich verzichten. Der Sechser muss eine sehr lange Zwangspause einlegen.

Um 11 hob der Flieger mit der Werkself nach Glasgow ab. Nicht mit an Bord war Robert Andrich, der die Europa-League-Reise wegen eines Infekts sausen lassen muss. Weil der defensive Mittelfeldspieler angeschlagen in dieser Woche schon nicht trainieren konnte, war der Ausfall bereits befürchtet worden.

Für Andrich ein herber Rückschlag: Der 27-jährige Neuzugang verliert dadurch die Möglichkeit, sich trotz seiner Drei-Spiele-Sperre in der Bundesliga Spielpraxis zu holen und im Rhythmus zu bleiben. Er wird frühestens am 21. Oktober, wenn Bayer 04 in der Europa League bei Real Betis antritt, nach dann fast fünf Wochen Pause wieder in einem Pflichtspiel mitwirken.

Neutgens als dritter Torhüter dabei

Als dritter Torhüter mit in den Flieger gestiegen ist derweil Maximilian Neutgens, der ansonsten in der Leverkusener U 19 spielt, aber seit über einem halben Jahr regelmäßig bei den Profis mittrainiert. Der 17-Jährige rutschte für Niklas Lomb in den Kader, der sich einen knöchernen Ausriss der Strecksehne am Mittelfinger der linken Hand zugezogen hat.

Anpfiff im im Celtic Park ist am Donnerstag um 21 Uhr (LIVE! bei kicker). "Die Atmosphäre in Schottland ist immer besonders. Wir freuen uns drauf und ich glaube, dass wir morgen alles raushauen werden. Unser Fokus ist klar: Wir wollen in die K.-o.-Runde einziehen und morgen einen weiteren Schritt dahin machen", sagte Sportdirektor Simon Rolfes kurz vor dem Abflug.