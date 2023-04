Andrich möchte mit Bayer Besonderes schaffen: "Es wird mal wieder Zeit!"

Im Rückspiel muss Bayer 04 bei Union Saint-Gilloise gewinnen, um ins Halbfinale der Europa League einzuziehen. Für diesen besonderen Moment setzt man in Leverkusen auf Xabi Alonso als Erfolgsfaktor.

Robert Andrich ist der Mann der klaren Worte nach den Spielen. Der Mittelfeldspieler analysiert die 90 Minuten im Regelfall scharf wie schlüssig. Als Fußballhistoriker hat sich der 28-Jährige jedoch bislang nicht hervorgetan, aber trotzdem ist ihm bewusst, welche Bedeutung das Viertelfinal-Rückspiel im Lotto Park zu Anderlecht für seinen Klub besitzt

"Ein Halbfinale ist immer etwas Besonderes. Für mich wäre es eine Riesensache, aber auch für den Verein", sagt Andrich, "2002 war Bayer zum letzten Mal in einem Halbfinale. Es wird mal wieder Zeit!" Damals endete Bayers Reise in der Königsklasse gar erst im Finale gegen Real Madrid beim 1:2 in Glasgow.

Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Saint-Gilles beginnt die Partie am Donnerstag quasi bei Null. Es steht also ein Endspiel ums Halbfinale an. In diesem setzt man in Leverkusen auch in besonderem Maße auf den Einfluss von Xabi Alonso, der als Weltmeister, zweimaliger Europameister, zweimaliger Champions-League-Sieger und vielfacher nationaler Pokalsieger diese besondere "Endspiel"-Atmosphäre so gut wie keiner bei Bayer 04 kennt und weiß, welche Qualitäten in solchen Momenten gefragt sind.

"Die Erfahrung, in ein Halbfinale einzuziehen, hat er ja ein paar Mal gemacht in seiner Karriere", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes, "diese Erfahrung, worauf es am Ende der Saison ankommt: Trotz einer langen, anstrengenden Saison die Strategie, die mentale Frische zu behalten, sich durchzusetzen, verkörpert er wie nur wenig andere."

Gelingt Xabi Alonso eine Premiere?

Für den Spanier wäre der Einzug ins Halbfinale der Europa League trotz gigantischer Titelsammlung eine Premiere. Allerdings nur aus dem einfachen Grund, dass der frühere Weltklassespieler in seiner aktiven Karriere keine einzige Partie in diesem Wettbewerb oder dessen Vorgänger, dem UEFA-Cup, bestritt.

Dennoch soll sein Erfahrungsschatz als Profi, der ausschließlich in der Königsklasse am Ball war, ein mitentscheidender Faktor werden. Auch wenn Xabi Alonso dies selbst nicht so hoch hängen möchte. "Wir sprechen natürlich nicht so viel über meine Erfahrungen, aber ich versuche meiner Mannschaft zu helfen, sich aufs Spiel vorzubereiten", sagt er.

Der 41-Jährige weiß jedenfalls, wie man im Lotto Park gewinnt. Mit dem FC Liverpool siegte der Stratege in der Vorrunde der Champions League 2005 in der Arena, die damals noch den Namen Constant-Vanden-Stock trug, 1:0 gegen den RSC Anderlecht. Doch Xabi Alonso wiegelt ab: "Ich habe gute Erinnerungen daran, aber es bedeuten nichts für unser Spiel." Seine Ansprache vor dem Spiel in der Kabine, sein Versuch, den Fokus seiner Profis maximal zu schärfen, soll hingegen eine entscheidende Rolle zufallen.