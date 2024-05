Andrich erklärt sein Traumtor

Viel besser hätte es für Bayer Leverkusen am Donnerstagabend kaum laufen können. Im Halbfinalhinspiel der Europa League bei der AS Rom gelang durch einen 2:0-Auswärtserfolg ein riesengroßer Schritt in Richtung Finale in Dublin.

"Es war eine sehr seriöse, erwachsene Leistung", meinte Xabi Alonso bei RTL nach der Partie. "Sie hatten zunächst in der ersten Hälfte ein bisschen Druck gemacht, aber wir hatten dann einige Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gut kontrolliert. Es ist ein gutes Ergebnis, aber es ist noch nicht vorbei", meinte der Leverkusener Coach.

Dabei wartete der 42-Jährige mit einer kleinen Überraschung auf, indem er sowohl Victor Boniface als auch Patrik Schick auf der Bank ließ: "Wir haben ein bisschen gewechselt, hatten keinen klassischen Stürmer, um für Verwirrung zu sorgen und dynamisch zwischen den Linien zu sein", erklärte Alonso.

Andrich: "Wollte ihn schon so schlenzen"

In der Tat sorgte dieser taktische Kniff gerade vor der Pause immer wieder für Unruhe in der Abwehr der Römer; eine Variante, für die der Coach auch Lob von Jonathan Tah erhielt: "Ich glaube, er hat es ganz gut gemacht. Sie haben wohl was anderes erwartet. Wir hatten uns mit dem Trainer etwas überlegt und das hat ganz gut funktioniert", so der Abwehrspieler.

Das zweite Gegentor fiel in der zweiten Hälfte dann durch Traumtor aus der Distanz, das Torschütze Robert Andrich schließlich so erklärte: "Ich wollte ihn schon so hinten in die Ecke schlenzen. Ich habe recht lange Zeit, lege ihn gut auf den rechten. Und die so über den Fuß rollen lassen, kann ich ganz gut", meinte der Nationalspieler.

Xabi Alonso: "Haben alles zu verlieren, sie nichts"

Für Andrich das Erfolgskonzept im Stadio Olimpico? "Es war zu erwarten, dass es hitzig vor der Kulisse wird, auch mit dem Spiel letztes Jahr. Ich finde aber, dass wir es gut hinbekommen haben, hitzige Situation anzunehmen und trotzdem in den richtigen Situationen auch kühl zu bleiben."

Und so blickt der Defensivspieler durchaus zuversichtlich auf das Rückspiel in einer Woche in der BayArena: "Wir haben unsere erste Halbzeit gut beendet, jetzt müssen wir das nur noch zu Hause bestätigen." Coach Alonso tritt da naturgemäß ein wenig mehr auf die Bremse und warnt vor den Unwägbarkeiten des Fußballs: "Es gibt noch ein Spiel in Leverkusen, sie haben nichts zu verlieren, wir haben alles zu verlieren. Manchmal ist das eine schwere Situation. Ich habe schon viele Comebacks gesehen. Aber ich bin bereit."