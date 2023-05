Andrich: "Ein schlechtes Geräusch, das bisschen Angst macht"

Robert Andrich humpelte auf Krücken durch den Flughafen von Rom. Leverkusens Mittelfeldspieler gab dabei Einblicke, wie sich seine Verletzung anfühlt.

Aus Rom berichtet Stephan von Nocks

Seinen Humor hat Robert Andrich auf jeden Fall noch nicht verloren. Als der 28-Jährige auf seine Gehhilfen gestützt den mitgereisten Journalisten Auskunft über seine Verletzung gab, überraschte er mit einem Ausblick in der ihm eigenen Art. "Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich am Sonntag spielen kann." Es folgte allgemeines Gelächter, denn das wäre eine Wunderheilung.

Andrichs weitere Worte lassen sich wohl vielmehr so deuten, dass sein Trainer Xabi Alonso mit dem befürchteten Mittelfußbruch oder einer anderen schwerwiegenden Verletzung Recht behalten wird. "Ich wollte einen Ball klären und bin dann mit dem Standfuß weggerutscht oder irgendwo hängengeblieben", beschreibt Andrich die Szene in der Nachspielzeit bei der 0:1-Niederlage in Rom.

Eine Einwirkung des Gegners schloss er aus, dafür habe er "ein schlechtes Geräusch" in seinem linken Mittelfuß gehört - "und das hat ein bisschen Angst gemacht", denn "danach konnte ich nicht mehr auftreten".

Andrich fliegt nun zusammen mit seinem ebenfalls verletzten Kollegen Odilon Kossounou (Verdacht auf Muskelfaserriss) direkt zurück nach Leverkusen, der Rest des Bayer-Trosses startet am Samstag direkt nach Stuttgart zum nächsten Auswärtsspiel. In Leverkusen wird dann geklärt, wie schwer die jeweiligen Verletzungen sind. "Wir haben ein Ultraschall gemacht, aber da sieht man nicht immer so viel. Deswegen stehen jetzt noch ein paar größere Untersuchungen an", verrät Andrich, der "weiter vom besten ausgeht".

Kein Saison-Aus wäre eine Überraschung

Das "Beste" in seinem Fall dürfte sein, dass die Saison für ihn nach dem Spiel in Rom doch noch weitergeht, auch wenn davon aktuell nicht auszugehen ist. Sein Ausfall wäre definitiv ein herber Verlust für die Alonso-Elf, denn Andrich ist im defensiven Mittelfeld ein entscheidender Faktor, da auch Exequiel Palacios nach seiner Verletzungspause noch nicht wieder seine Normalform erreicht hat.

Andrichs Schlusswort: "Der Fuß tut weh, aber die Niederlage ist mindestens genauso schmerzlich."